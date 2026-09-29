Pontul zilei de miercuri, 30 septembrie 2026. Cotă de 6,12 la Superbet cu meciuri din Liga Națiunilor

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Începând de joi, 1 octombrie 2026, se reiau meciurile din UEFA Nations League. În etapa a 3-a avem o serie de dueluri extrem de interesante. Pariorii sunt cu ochii pe aceste meciuri, de unde pot obține cote și implicit câștiguri pe măsură. Pontul zilei de la SUPERBET a adunat 4 meciuri din Liga A, având o cotă finală de 6,12.

Pontul zilei de miercuri, 30 septembrie 2026. Xavi și Olanda ne aduc o cotă de 2,22

Grupa 2 din Liga A de Nations League intră pe Pontul zilei de 30 septembrie 2026. Joi, de la ora 21:45, la Salonic și la Munchen se joacă două partide de grad maxim de importanță. În Grecia se deplasează Olanda lui Xavi, pentru a confirma evoluțiile sale bune din primele două runde din Liga Națiunilor.

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. Deși au avut două deplasări infernale, la Belgrad și la Augsburg, elevii sârbului Ivan Jovanovic au 6 puncte. Olanda nu va avea deloc un meci ușor joi seara, însă diferența de valoare uriașă trebuie să își spună cuvântul în această partidă.

Vom miza pe un „2 solist” la cotă de 2,22 oferită de SUPERBET. Ne-am dus și în istorie înainte să alegem acest pronostic și am văzut că Olanda a învins pe Grecia în toate meciurile jucate pe tărâm elen. La general, batavii stau de asemenea foarte bine: 11 meciuri, 9 victorii Olanda, o victorie Grecia și o singură remiză.

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În aceeași grupă, tot de la 21:45, pe impresionanta arenă a lui Bayern, Germania este gazdă cu Serbia. Elevii lui Jurgen Klopp s-au făcut de râs de Grecia și nu mai au voie să facă niciun pas greșit. Cota pentru „1 solist” spune totul despre diferența de valoare dintre cele două naționale: 1,26.

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Mizăm pe favoritele Franța și Belgia pentru cote de 1,45 și 1,51

Vineri, 2 octombrie, se joacă două meciuri tari și în Grupa 1 din Liga A a competiției. caută al treilea succes din această toamnă. Fără Mbappe, accidentat, sarcina să care greul „cocoșilor” îi revine lui Michael Olise. Acesta a marcat și a adus victoria cu Belgia.

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Franța e mare favorită contra Italiei lui Roberto Mancini, primind o cotă de 1,45 la SUPERBET. Cu prima șansă pleacă și Belgia în această grupă, acasă cu Turcia. „Dracii roșii” au învins în Italia în prima etapă, apoi s-au ținut tare cu Franța, cedând pe final cu 0-1. Acum, De Bruyne & co. au cotă de 1,51 să învingă naționala lui Vincenzo Montella. Cota finală de pe pontul zilei este de 6,12.

Cum arată cele Pontul zilei de miercuri, 30 septembrie:

Joi, 1 octombrie, Grecia – Olanda 2: cotă 2,22

Joi, 1 octombrie, Germania – Serbia 1: cotă 1,26

Vineri, 2 octombrie, Franța – Italia 1: cotă 1,45

Vineri, 2 octombrie: Grecia – Olanda 2: cotă 1,51

Cotă finală: 6,12