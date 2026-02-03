Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 4 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Farul Constanța – Dinamo

Cu pontul zilei de miercuri, 4 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.10 la meciul Farul Constanța - Dinamo
Ciprian Păvăleanu
03.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de miercuri 4 februarie din SuperLiga Bet Builder de cota 310 la Superbet pentru Farul Constanta Dinamo
Pontul zilei de miercuri, 4 februarie, este realizat pe baza meciului Farul - Dinamo. Foto: Sportpictures.eu
Echipele din SuperLiga vor avea de jucat o etapă intermediară, iar pontul zilei de miercuri, 4 februarie, va fi plasat pe meciul Farul Constanța – Dinamo, din etapa cu numărul 25. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.10.

Pontul zilei de miercuri, 4 februarie. Cotă de 3.10 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Farul Constanța – Dinamo

După ce a făcut spectacol cu Universitatea Craiova, Farul o așteaptă și pe Dinamo la Ovidiu. În cazul unei victorii, șansele „marinarilor” la play-off se relansează, iar elevii lui Ianis Zicu pot să spere din nou.

De partea cealaltă, „câinii” roșii nu au obținut cele trei puncte împotriva Petrolului, deși au controlat mare parte din partida de pe „Arcul de Triumf”. După ce a înscris de patru ori în poarta oltenilor, este greu de crezut că formația de la malul Mării Negre nu va reuși să dea cel puțin un gol și contra lui Dinamo, tocmai de aceea o selecție din Bet Builder va fi „Peste 0,5 goluri Farul Constanța”.

Alibec a revenit cu gol la Constanța

Denis Alibec a revenit acasă și a debutat cu gol pentru Farul. El a profitat de cartonașul roșu luat de Isenko și de faptul că Tudor Băluța și-a asumat să intre în poartă, așa că l-a executat perfect dintr-o lovitură liberă.

Experimentatul atacant este tipul de jucător care încearcă să fie decisiv și sperăm ca el să aibă cel puțin un șut cadrat, iar următorul pariu este „Denis Alibec – peste 0,5 șuturi pe spațiul porții”.

Cu toate acestea, Dinamo este una dintre cele mai în formă echipe din campionat, atât ca rezultate, cât și ca nivel al jocului. Este greu de crezut că „marinarii” pot obține două victorii consecutive împotriva a două echipe din topul clasamentului, deși SuperLiga României a dovedit de multe ori că este imprevizibilă. Pentru a închide Bet Builderul vom paria pe „X2”.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 3.10 de la SUPERBET pentru meciul Farul Constanța – Dinamo București conține următoarele pariuri:

  • Peste 0,5 goluri Farul Constanța: – cotă 1,44
  • Peste 0,5 șuturi pe poartă Denis Alibec: – cotă 1,48
  • X2 – cotă 1,31
