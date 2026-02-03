Pontul zilei de miercuri, 4 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Farul Constanța – Dinamo

ADVERTISEMENT

Echipele din SuperLiga vor avea de jucat o etapă intermediară, iar pontul zilei de miercuri, 4 februarie, va fi plasat pe meciul Farul Constanța – Dinamo, din etapa cu numărul 25. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.10.

Pontul zilei de miercuri, 4 februarie. Cotă de 3.10 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Farul Constanța – Dinamo

După ce a făcut spectacol cu Universitatea Craiova, Farul o așteaptă și pe Dinamo la Ovidiu. În cazul unei victorii, șansele „marinarilor” la play-off se relansează, iar elevii lui Ianis Zicu pot să spere din nou.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, „câinii” roșii nu au obținut cele trei puncte împotriva Petrolului, deși au controlat mare parte din partida de pe „Arcul de Triumf”. După ce a înscris de patru ori în poarta oltenilor, este greu de crezut că formația de la malul Mării Negre nu va reuși să dea cel puțin un gol și contra lui Dinamo, tocmai de aceea o selecție din Bet Builder va fi „Peste 0,5 goluri Farul Constanța”.

Alibec a revenit cu gol la Constanța

El a profitat de cartonașul roșu luat de Isenko și de faptul că așa că l-a executat perfect dintr-o lovitură liberă.

ADVERTISEMENT

Experimentatul atacant este tipul de jucător care încearcă să fie decisiv și sperăm ca el să aibă cel puțin un șut cadrat, iar următorul pariu este „Denis Alibec – peste 0,5 șuturi pe spațiul porții”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Dinamo este una dintre cele mai în formă echipe din campionat, atât ca rezultate, cât și ca nivel al jocului. Este greu de crezut că „marinarii” pot obține două victorii consecutive împotriva a două echipe din topul clasamentului, deși SuperLiga României a dovedit de multe ori că este imprevizibilă. Pentru a închide Bet Builderul vom paria pe „X2”.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 3.10 de la SUPERBET pentru meciul Farul Constanța – Dinamo București conține următoarele pariuri:

ADVERTISEMENT