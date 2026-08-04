Pontul zilei de miercuri, 5 august, din SuperLiga. FCSB vs Rapid, în clasament

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FCSB – locul 1, Rapid – locul 2, așa arată clasamentul SuperLigii după primele trei etape jucate. Iar pontul zilei de miercuri, 5 august, se „joacă” între cele două rivale care n-au pierdut în acest start de sezon intern.

FCSB, favorită. Pontul zilei de miercuri, 5 august

Înaintea primei etape, FCSB și U Craiova, adică ultimele două campioane din SuperLiga, erau favorite la câștigarea sezonului 2026-2027. S-au jucat trei etape și previziunile inițiale se mențin, dar Rapid a intrat și ea în cursa pentru întâietate. În momentul de față, FCSB și Rapid sunt despărțite doar de golaveraj, pe primele două locuri. Ambele au bifat câte două victorii și o remiză. Deci, au câte 7 puncte în clasament.

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FCSB nu și-a menținut startul perfect de campionat, victorii cu 2-0 în fața lui FC Argeș și Csikszereda, iar în etapa a treia a remizat la Farul. Constănțenii au condus cu 2-0, Florin Tănase a ratat un penalty la 1-2, iar Joao Paulo a salvat punctul pentru „roș-albaștri” pe teren propriu. Și Rapidul a jucat două meciuri acasă și unul în deplasare. Pe Giulești, a fost 1-0 cu Sepsi și 3-1 cu CFR Cluj, iar între cele două Rapid a făcut 1-1 la Botoșani.

Dar pontul zilei de miercuri, 5 august, nu este despre ce au făcut FCSB și Rapid până acum, ci despre ce vor face până la finalul campionatului. Mai exact, care dintre ele se va clasa mai bine. În momentul de față, la SUPERBET, cotele sunt de partea echipei patronate de Gigi Becali. FCSB are cotă 1,45 să termine peste Rapid, în timp ce situația opusă are cotă 2,55.

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FCSB, mai bună în ultimii ani. Rapid, superioară sezonul trecut

De multe ori, când vine vorba despre pariuri, statistica este importantă și revelatoare. Și, dacă privim ultimele sezoane din SuperLiga, vom observa avantajul lui FCSB în fața rivalei. Rapidul, de la promovarea din 2021, a terminat sub „roș-albaștri” în patru ediții. În primul an, n-a prins play-off-ul, spre deosebire de FCSB. Între 2022 și 2026 a reușit mereu calificarea în top 6, dar n-a urcat niciodată mai sus de locul 5. FCSB, în schimb, a fost vicecampioană în 2022 și 2023, a luat trofeul în 2024 și 2025. Evident, s-a clasat mai bine decât Rapidul. Însă surpriza majoră a venit anul trecut, când echipa lui Gigi Becali n-a prins top 6 și i-a permis rivalei să termine pe o poziție superioară.

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Acum, în ediția 2026-2027, ambele formații se pot concentra pe campionat, că nu au meciuri europene. Și va fi un duel lung, de 40 de etape, dacă intră ambele în play-off. Însă niciuna nu se bucură de liniște. La FCSB, . La Rapid, . Situația va deveni mai limpede odată cu trecerea etapelor, dar, pentru moment, pontul zilei de miercuri, 5 august, este că Rapid va termina campionatul mai sus decât FCSB. Iar cota SUPERBET ca acest lucru să se întâmple este 2,55. Dacă am fost sau nu inspirați, vom afla abia în 2027…

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