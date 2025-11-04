Pontul zilei de miercuri, 5 noiembrie, din Champions League. Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet pentru Manchester City – Borussia Dortmund

ADVERTISEMENT

Serile de Champions League sunt, din nou, alături de noi, iar miercuri, 5 noiembrie, vom avea parte de un nou duel tare între două forțe europene. Manchester City primește vizita Borussiei Dortmund, iar cu ajutorul Superbet am realizat un Bet Builder care ne poate rotunji veniturile cu pontul zilei.

Bet Builder de cotă 3,40 la Superbet pentru Manchester City – Borussia Dortmund. Pontul zilei de miercuri, 5 noiembrie

Manchester City și Borussia Dortmund se revăd după 3 ani. Ultima lor dispută directă a fost în grupa G din Champions League, în sezonul 2022/2023. Englezii câștigau acasă cu 2-1 și remizau, 0-0, în Germania.

Este de asemenea o reîntâlnire și între Erling Haaland, , și fosta sa echipă. Chiar dacă trupa lui Pep Guardiola nu mai dă senzația „balaurului” din sezoanele precedente, rămâne totuși o echipă redutabilă. Ținând cont și de avantajul terenului propriu, cu un stadion plin, vom miza inițial pe varianta „1 solist”, care are o cotă de 1,42 la Superbet.

Se anunță spectacol pe Etihad la Manchester City – Borussia Dortmund

După ce a fost un adevărat festival de goluri, ne așteptăm ca și runda cu numărul 4 să ne ofere meciuri spectaculoase din acest punct de vedere. Vom miza la această partidă și pe varianta „total goluri: peste 1,5”, care are o cotă de 1,13 la Superbet.

Însă pentru ca un număr mare de goluri să fie posibil, este nevoie ca ambele formații să atace. Vom miza de asemenea și pe variantele „ambele echipe marchează: Da” (cotă 1,62) și „total șuturi pe poartă: peste 10,5” (cotă 2,05).

În concluzie, pentru pontul zilei de miercuri la Champions League, am construit cu ajutorul Superbet o combinație interesantă: selecția „1 solist”, cu o cotă de 1,42, „total goluri: peste 1,5”, cu o cotă de 1,13, „ambele echipe marchează: Da”, cotă 1,62 și „total șuturi pe poartă: peste 10,5”, cotă 2,05. Combinate pe un singur bilet, acestea oferă o cotă totală de aproximativ 3,40, numai bună pentru un câștig de 340 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.