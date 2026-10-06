Pontul zilei de miercuri, 7 octombrie 2026, din SuperLiga. Cotă 3,54 la Superbet cu meciurile din etapa 11

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Etapa a 11-a din SuperLiga vine cu mai multe meciuri interesante, iar pentru pontul zilei de miercuri, 7 octombrie 2026, am ales trei partide în care mizăm pe favorite și pe echipele aflate într-o poziție bună înaintea acestei runde. Meciurile în care sunt angrenate FCSB, Universitatea Craiova și U Cluj sunt selecțiile noastre, iar cotele oferite de SUPERBET ajung împreună la 3,54.

Pontul zilei de miercuri, 7 octombrie, din SuperLiga. Mizăm pe FCSB în duelul cu Oțelul

FCSB primește vizita Oțelului Galați sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30, într-un meci în care „roș-albaștrii” pornesc cu prima șansă. Formația lui Gigi Becali are nevoie de puncte pentru a urca în clasament, după un început de sezon sub așteptări. FCSB se află pe locul 11, cu 12 puncte după 10 etape, în timp ce Oțelul este pe poziția a 14-a, cu 10 puncte. Meciul va reprezenta .

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Oțelul a obținut doar două victorii în primele 10 etape și are un golaveraj negativ, 11 goluri marcate și 15 primite. FCSB are, la rândul ei, un bilanț de trei victorii, trei remize și patru înfrângeri, însă diferența de valoare din lot și avantajul terenului propriu ne fac să mergem pe succesul campioanei. Prima selecție de pe bilet este „1 solist”, cotată la 1,52.

Universitatea Craiova este favorită în deplasarea de la Csikszereda

Duminică, 11 octombrie, de la ora 18:00, Universitatea Craiova merge la Miercurea Ciuc pentru partida cu Csikszereda. Oltenii au avut un start foarte bun de campionat și se află pe locul 3 înaintea etapei, cu 20 de puncte după 10 meciuri. De partea cealaltă, , cu un singur punct și fără victorie în primele 10 etape.

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Diferența dintre cele două formații este evidentă și la nivelul golaverajului. Universitatea Craiova a înscris 24 de goluri și a primit doar 9, în timp ce formația din Miercurea Ciuc are doar 6 goluri marcate și a încasat 23. Craiova are astfel toate argumentele pentru a controla partida, iar selecția noastră este una care combină victoria cu un număr minim de goluri. Pentru al doilea meci alegem „2 & 2+”, la o cotă de 1,61.

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U Cluj – Rapid, derby-ul etapei în care mizăm pe gazde

Ultima selecție vine din derby-ul etapei a 11-a, Universitatea Cluj – Rapid. Partida se joacă luni, 12 octombrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena, iar cele două echipe sunt în partea superioară a clasamentului. U Cluj ocupă locul 5, cu 15 puncte din nouă partide, în timp ce Rapid este pe poziția a doua, cu 21 de puncte după 10 meciuri.

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Rapid are un singur eșec în primele 10 etape și vine după un parcurs solid, însă U Cluj a arătat foarte bine în meciurile de pe teren propriu. Într-un derby în care diferențele pot fi mici, preferăm să avem și varianta rezultatului de egalitate. Ultima selecție de pe bilet este „1X”, cotată la 1,50.

Cum arată Biletul din etapa a 11-a din SuperLiga:

FCSB – Oțelul: 1 solist – cotă 1,52

Csikszereda – Universitatea Craiova: 2 & 2+ – cotă 1,61

U Cluj – Rapid: 1X – cotă 1,50

Cotă finală: 3,54