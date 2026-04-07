Pontul zilei de miercuri, 8 aprilie, din SuperLiga. Cotă de 12.41 de la Superbet cu meciuri din etapa 4 de play-out

Cu pontul zilei de miercuri, 8 aprilie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din a patra etapă a play-out-ului
07.04.2026 | 23:15
Lupta pentru salvarea de la retrogradare continuă, iar etapa a patra din play-out ne aduce câteva dueluri interesante. Cu ajutorul SUPERBET, am pregătit un bilet interesant care ne poate aduce un profit important, cu câte o selecție pentru fiecare meci din play-out-ul SuperLigii României.

Runda a patra de play-out este deschisă de meciul dintre FC Hermannstadt și Farul Constanța. „Marinarii” se află la mijlocul clasamentului, la patru puncte de linia roșie și la alte patru puncte de locurile de baraj. De partea cealaltă, sibienii lui Dorinel Munteanu sunt într-o situație delicată și orice meci fără victorie începând de acum este un pas uriaș spre retrogradare. Pronosticul pentru această partidă este „GG – Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 2.02, oferită de SUPERBET, mizând pe disperarea ardelenilor și pe jocul ofensiv propus de Ianis Zicu

Ziua de sâmbătă aduce alte două partide foarte interesante între primele patru echipe din play-out. FC Botoșani vine pe Francisc Neuman, pentru a o înfrunta pe UTA, în timp ce FCSB primește vizita Oțelului Galați. Pentru partida de la Arad mizăm pe „PsF X (egal la pauză sau la final)”, la o cotă de 1.63, în timp ce la meciul campioanei în exercițiu vom paria pe „Oaspeții marchează”, pentru o cotă foarte bună, de 1.85, de la SUPERBET.

Dueluri de foc în subsolul clasamentului. Metaloglobus își joacă ultimele șanse

Nou-promovata Metaloglobus București pare prima echipă sortită retrogradării directe. Echipa lui Florin Bratu are doar 10 puncte în clasament și se află la 9 puncte distanță de locurile de baraj, ocupate de Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești. În etapa a patra, Metaloglobus va primi vizita unei alte nou-promovate, care se află într-o poziție mult mai bună. Csikszereda este în acest moment prima echipă deasupra locurilor de baraj, iar trei puncte ar fi uriașe pentru echipa lui Robery Ilyes. Vom miza pe „X2” la acest meci, pentru o cotă de 1.29.

Petrolul Ploiești este o echipă care înscrie destul de puțin și împotriva căreia se dă gol destul de greu, tocmai de aceea la meciul de duminică dintre prahoveni și Unirea Slobozia vom alege să pariem pe „Sub 2,5 goluri”, pentru o cotă de 1.58.

Selecțiile noastre pentru etapa a 4-a din play-out, cu cote de la SUPERBET

  • Hermannstadt – Farul Constanța: GG – cotă 2.02
  • UTA Arad – FC Botoșani: PsF X – cotă 1.63
  • FCSB – Oțelul: Oaspeții marchează – cotă 1.85
  • Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești: Sub 2,5 goluri – cotă 1.58
  • Metaloglobus București – Csikszereda: X2 – cotă 1.29
