Pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, din SuperLiga. Cote tentante pentru echipele ce vor ajunge în play-out

Etapa a 12-a a adus victorii pentru FCSB și CFR Cluj, echipele ce se află pe poziție de play-out în acest moment, dar țintesc să termine în primele șase, tocmai de aceea lupta se încinge. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care vor ajunge în play-out la finalul sezonului regulat.

Pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, aduce cote interesante pentru echipele ce vor ajunge în play-out

FCSB și CFR Cluj sunt, fără doar și poate, dezamăgirile primelor 10 etape din SuperLiga României, însă la luptă.

Formația antrenată de Elias Charalambous a câștigat ultimele două meciuri și a venit la doar 5 puncte de locurile de play-off, cu încă trei meciuri rămase de disputat din turul campionatului. De partea cealaltă, „feroviarii” sunt neînvinși de cinci etape, însă numărul mare de remize i-a tras în jos.

Echipa clujeană este la șase puncte de locul 6, ocupat de Unirea Slobozia, însă mai are de disputat și restanța cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Pentru ratarea acestui obiectiv atât de important, FCSB și CFR Cluj sunt cotate de SUPERBET cu 3.55, respectiv 2.95.

SuperLiga este un maraton, nu un sprint

Deoarece cel mai important lucru într-un campionat este constanța, FC Argeș și Unirea Slobozia nu denotă faptul că ar avea destulă experiență pentru a gestiona returul campionatului, pentru că, așa cum o spun specialiștii, „aerul din vârful clasamentului este tare”, de aceea le va fi foarte greu să rămână în primele șase echipe.

Deși pare că piteștenii sunt la o distanță confortabilă de șase puncte, campionatul s-a disputat într-o proporție de doar 40%, iar FC Argeș și-a demonstrat limitele chiar în ultima etapă de campionat, contra unei alte dezamăgiri a debutului de sezon, Petrolul Ploiești. „Vulturii violeți” au o cotă de doar 1,30 pentru a rata primele șase clasate la finalul celor 30 de etape.

În schimb, o altă surpriză a campionatului este Aflați la 9 puncte de pericolul play-out-ului și într-o formă de joc foarte bună, moldovenii au o cotă de 2,70 la ratarea play-off-ului.