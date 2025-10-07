Pariuri sportive

Pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, din SuperLiga. Cote tentante pentru echipele ce vor ajunge în play-out

Cu pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe echipele ce vor ajunge în play-out-ul SuperLigii în sezonul 2025/2026
Ciprian Păvăleanu
07.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de miercuri 8 octombrie din SuperLiga Cote tentante pentru echipele ce vor ajunge in playout
Care vor fi echipele ce vor evolua în play-out? Cu pontul zilei de miercuri poți obține un câștig considerabil mizând pe aceste formații. Foto: Sportpictures.eu

Etapa a 12-a a adus victorii pentru FCSB și CFR Cluj, echipele ce se află pe poziție de play-out în acest moment, dar țintesc să termine în primele șase, tocmai de aceea lupta se încinge. Pariorii au șansa să facă un profit consistent la SUPERBET, dacă vor miza pe formațiile care vor ajunge în play-out la finalul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de miercuri, 8 octombrie, aduce cote interesante pentru echipele ce vor ajunge în play-out

FCSB și CFR Cluj sunt, fără doar și poate, dezamăgirile primelor 10 etape din SuperLiga României, însă ultimele două etape au demonstrat că echipele ce reprezintă campioana și vicecampioana sezonului precedent nu renunță la luptă.

Formația antrenată de Elias Charalambous a câștigat ultimele două meciuri și a venit la doar 5 puncte de locurile de play-off, cu încă trei meciuri rămase de disputat din turul campionatului. De partea cealaltă, „feroviarii” sunt neînvinși de cinci etape, însă numărul mare de remize i-a tras în jos.

ADVERTISEMENT

Echipa clujeană este la șase puncte de locul 6, ocupat de Unirea Slobozia, însă mai are de disputat și restanța cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Pentru ratarea acestui obiectiv atât de important, FCSB și CFR Cluj sunt cotate de SUPERBET cu 3.55, respectiv 2.95.

SuperLiga este un maraton, nu un sprint

Deoarece cel mai important lucru într-un campionat este constanța, FC Argeș și Unirea Slobozia nu denotă faptul că ar avea destulă experiență pentru a gestiona returul campionatului, pentru că, așa cum o spun specialiștii, „aerul din vârful clasamentului este tare”, de aceea le va fi foarte greu să rămână în primele șase echipe.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Deși pare că piteștenii sunt la o distanță confortabilă de șase puncte, campionatul s-a disputat într-o proporție de doar 40%, iar FC Argeș și-a demonstrat limitele chiar în ultima etapă de campionat, contra unei alte dezamăgiri a debutului de sezon, Petrolul Ploiești. „Vulturii violeți” au o cotă de doar 1,30 pentru a rata primele șase clasate la finalul celor 30 de etape.

ADVERTISEMENT
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de...
Digisport.ro
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut

În schimb, o altă surpriză a campionatului este FC Botoșani, care intră în pauza internațională de pe prima poziție. Aflați la 9 puncte de pericolul play-out-ului și într-o formă de joc foarte bună, moldovenii au o cotă de 2,70 la ratarea play-off-ului.

  • 10,00 este cota oferită de Superbet pentru ca Dinamo să nu prindă un loc de play-off.

Biletul zilei la pariuri, marți, 7 octombrie 2025. Câștig de 450 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 7 octombrie 2025. Câștig de 450 de lei cu tenis
Pontul zilei de luni, 6 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 6 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Botoșani – UTA
Biletul zilei la pariuri, luni, 6 octombrie 2025. Câștig de 628 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 6 octombrie 2025. Câștig de 628 de lei cu tenis
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
”Toată lumea știe”. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu...
iamsport.ro
”Toată lumea știe”. Cea mai sexy hocheistă i-a lăsat mască pe fani cu ultima postare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!