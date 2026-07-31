Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 1 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet de la U Craiova – Petrolul

Pontul zilei de sâmbătă, 1 august 2026, vine din etapa a 3-a de SuperLiga. Un pariu de tip Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet este oferit de meciul U Craiova - Petrolul.
Adrian Baciu
31.07.2026 | 21:50
Pontul zilei de sambata 1 august 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 425 la Superbet de la U Craiova Petrolul
Pontul zilei de sâmbătă, 1 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25 la U Craiova - Petrolul. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

După durerea și dezamăgirea pricinuite de eliminarea din UEFA Champions League, U Craiova revine la munca din SuperLiga. În etapa a 3-a, elevii lui Filipe Coelho au meci acasă cu Petrolul. Pentru acest duel de pe ”Ion Oblemenco” am ales din oferta SUPERBET, secțiunea Bet Builder, patru pariuri cu șanse importante de reușită.

Pontul zilei de sâmbătă, 1 august 2026: U Craiova, dorință de revanșă în fața fanilor în meciul cu Petrolul

Aflată într-o ”pană” de victorii în ultimele partide, Universitatea Craiova primește vizita Petrolului sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, într-un meci din etapa a 3-a a SuperLigii. Oltenii au început bine sezonul, un 4-0 cu UTA, apoi ceva s-a blocat. Acum, campioana caută să revină pe drumul victoriilor în campionat și să confirme statutul de candidată la titlu în fața propriilor suporteri.

ADVERTISEMENT

Pentru acest meci anticipăm o răbufnire de orgoliu a lui Bancu, Baiaram, Nsimba & co. Oltenii sunt datori în fața propriilor fani după acel 1-5 cu Dinamo și, mai ales, după eliminarea dureroasă cu Levski Sofia, în Liga Campionilor. Am ales să mizăm pe faptul că Universitatea va câștiga cu Petrolul. Cota la SUPERBET este de 1,54.

Forța ofensivă a campioanei Craiova ne poate aduce cote importante

Chiar și în dubla cu Levski, deși a fost eliminată, Craiova a arătat că ajunge destul de ușor în fața porții adverse. În retur, elevii lui Coelho au marcat două goluri și au avut alte câteva ocazii mari. Anticipăm că în meciul cu Petrolul oltenii se vor descătușa și vor marca cel puțin 2 goluri. Cota pentru ”peste 1,5 goluri – gazde” în acest meci este de 1,82.

ADVERTISEMENT
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit...
Digi24.ro
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani

Tot din oferta celor de la SUPERBET am ales, în secțiunea Bet Builder, pariul ”peste 2,5 goluri în meci” pentru o cotă de 2,15. Craiova are forța de a marca mult, dar, cum am văzut cu Dinamo și cu Levski, are și o apărare extrem de penetrabilă. Nu e exclus să vedem gol sau goluri și ale oapeților.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!

Cotă finală de 4,25 pe pontul zilei de la Superbet

Pontul zilei sâmbătă 1 august u craiova bilet bet builder
Pontul zilei sâmbătă 1 august: Bet Builder la U Craiova – Petrolul

Universitatea Craiova este o echipă care atacă destul de constant în meciurile de pe ”Ion Oblemenco”. În mod automat, apar și loviturile de la colțul terenului. În meciul cu Levski, numai în retur, oltenii au avut 9 cornere. Dacă vor avea cel puțin 6 cu Petrolul, putem să prindem o cotă de 1,60. Ne uităm acum pe biletul Bet Builder de la Superbet și vedem o cotă finală de 4,25 pe cele patru pariuri de la meciul U Craiova – Petrolul. Cu 100 de lei mizați, câștigul se duce la 425 de lei.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie. Câștig de 256 de lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 30 iulie. Câștig de 256 de lei cu meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj din Conference League
Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,61 la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 30 iulie 2026, din SuperLiga. Cotă de 5,61 la Superbet cu meciuri din etapa 3
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 iulie 2026. Câștig de 362 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 iulie 2026. Câștig de 362 de lei pe două meciuri din Champions League
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
S-a dat undă verde pentru proiectul de 25.000.000 lei inițiat de Ion Țiriac
iamsport.ro
S-a dat undă verde pentru proiectul de 25.000.000 lei inițiat de Ion Țiriac
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!