Pontul zilei de sâmbătă, 1 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet de la U Craiova – Petrolul

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După durerea și dezamăgirea pricinuite de eliminarea din UEFA Champions League, U Craiova revine la munca din SuperLiga. În etapa a 3-a, elevii lui Filipe Coelho au meci acasă cu Petrolul. Pentru acest duel de pe ”Ion Oblemenco” am ales din oferta SUPERBET, secțiunea Bet Builder, patru pariuri cu șanse importante de reușită.

Pontul zilei de sâmbătă, 1 august 2026: U Craiova, dorință de revanșă în fața fanilor în meciul cu Petrolul

Aflată într-o ”pană” de victorii în ultimele partide, Universitatea Craiova primește vizita Petrolului sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, într-un meci din etapa a 3-a a SuperLigii. Oltenii au început bine sezonul, un 4-0 cu UTA, apoi ceva s-a blocat. Acum, campioana caută să revină pe drumul victoriilor în campionat și să confirme statutul de candidată la titlu în fața propriilor suporteri.

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. Oltenii sunt datori în fața propriilor fani după acel 1-5 cu Dinamo și, mai ales, după eliminarea dureroasă cu Levski Sofia, în Liga Campionilor. Am ales să mizăm pe faptul că Universitatea va câștiga cu Petrolul. Cota la SUPERBET este de 1,54.

Forța ofensivă a campioanei Craiova ne poate aduce cote importante

Chiar și în dubla cu Levski, deși a fost eliminată, Craiova a arătat că ajunge destul de ușor în fața porții adverse. În retur, elevii lui Coelho au marcat două goluri și au avut alte câteva ocazii mari. Anticipăm că în meciul cu Petrolul oltenii se vor descătușa și vor marca cel puțin 2 goluri. Cota pentru ”peste 1,5 goluri – gazde” în acest meci este de 1,82.

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Tot din oferta celor de la SUPERBET am ales, în secțiunea Bet Builder, pariul ”peste 2,5 goluri în meci” pentru o cotă de 2,15. , dar, cum am văzut cu Dinamo și cu Levski, are și o apărare extrem de penetrabilă. Nu e exclus să vedem gol sau goluri și ale oapeților.

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Cotă finală de 4,25 pe pontul zilei de la Superbet

Universitatea Craiova este o echipă care atacă destul de constant în meciurile de pe ”Ion Oblemenco”. În mod automat, apar și loviturile de la colțul terenului. În meciul cu Levski, numai în retur, oltenii au avut 9 cornere. Dacă vor avea cel puțin 6 cu Petrolul, putem să prindem o cotă de 1,60. Ne uităm acum pe biletul Bet Builder de la Superbet și vedem o cotă finală de 4,25 pe cele patru pariuri de la meciul U Craiova – Petrolul. Cu 100 de lei mizați, câștigul se duce la 425 de lei.