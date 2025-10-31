Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru U Cluj – FCSB

Cu pontul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul U Cluj - FCSB
Ciprian Păvăleanu
31.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 1 noiembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 375 la Superbet pentru U Cluj FCSB
Pontul zilei de sâmbătă este realizat pe baza meciului U Cluj - FCSB. Foto: Colaj Sportpictures.eu
SuperLiga României continuă, iar în acest weekend se desfășoară ultima etapă a sezonului regulat. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.75 la meciul U Cluj – FCSB.

Pontul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea U Cluj – FCSB

Duelul dintre U Cluj și FCSB a fost unul de play-off în sezonul trecut, însă în acest moment ambele echipe întâmpină probleme de formă. Ambele au avut un tur foarte slab de campionat, dar pare că în prezent sunt pe drumul cel bun.

Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca „șepcilor roșii”, în timp ce FCSB a defilat cu UTA Arad pe Arena Națională, învingând cu scorul de 4-0. Totuși, campioana României are jucători foarte valoroși, iar dacă își vor reveni la forma din ultimii doi ani va fi greu de crezut că ardelenii le pot ține piept, tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu pronosticul „2 solist”.

Mamadou Thiam are două goluri în ultimele două meciuri la FCSB

Mamadou Thiam nu a părăsit U Cluj în cele mai bune condiții. Senegalezul a venit la FCSB, unde a avut nevoie de puțin timp de adaptare, însă nu a arătat rău deloc, deși nu reușise să marcheze.

În ultimele două meciuri ale lui FCSB, atacantul și-a trecut de fiecare dată numele pe tabela de marcaj, atât cu UTA, cât și cu Gloria Bistrița. Din această cauză vom continua cu pariul „Mamadou Thiam: peste 0.5 șuturi pe spațiul porții”, iar în completarea Bet Builderului vom veni cu „Peste 1,5 goluri în meci”.

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.75 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul U Cluj – FCSB cu următoarele selecții: „2 solist”, „Mamadou Thiam peste 0,5 șuturi pe poartă” și „Peste 1,5 goluri în meci”.

  • 2.12 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „Peste 2,5 goluri” la meciul U Cluj – FCSB

