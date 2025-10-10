Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 11 octombrie. Bet Builder de cotă 7.50 la Superbet pentru Spania – Georgia

Cu pontul zilei de sâmbătă, 11 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7.50 la meciul Spania - Georgia.
FANATIK
10.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 11 octombrie Bet Builder de cota 750 la Superbet pentru Spania Georgia
Pontul zilei este realizat pe baza meciului dintre Spania și Georgia. Foto: Colaj Fanatik

Drumul naționalelor spre Campionatul Mondial din 2026 continuă, iar Spania dorește să își continue drumul perfect din campania de calificare la Mondial. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 7.50.

Pontul zilei de sâmbătă, 11 octombrie. Cotă de 7.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Spania – Georgia

Spania este o națională ce emite de fiecare dată pretenții la titlul de campioană, fie că e vorba de European sau Mondial, iar generația actuală a arătat că se poate lupta cu granzi precum Franța, Anglia sau Portugalia.

Jocul prestat este unul spectaculos, ibericii având un parcurs perfect în actuala grupă de calificări pentru Mondial. În ciuda unei generații de excepție a Georgiei, Spania nu ar trebui să aibă prea mari emoții.

Cu 9 goluri marcate în primele două meciuri, apetitul ofensiv al ibericilor atinge cote înalte, iar Luxemburg nu este un adversar de care se poate împiedica, tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu pariul „Peste 3,5 goluri Spania”.

Spectacol ofensiv în Spania

Spania și Georgia se vor întâlni pe Estadio Manuel Martínez Valero, stadion cunoscut foarte bine de Cristian Săpunaru, care a evoluat pentru Elche. Arena are o capacitate de 31.388 de persoane, iar aceasta va fi cu siguranță arhiplină.

Suntem de părere că ibercii vor ataca în valuri micuța națională a Georgiei și sperăm ca portarul Giorgi Mamardashvili, legitimat la Liverpool, să aibă o zi bună și să respingă cât mai multe șuturi în corner, tocmai de aceea vom miza pe „Peste 10,5 cornere în meci”.

Dani Olmo este noua speranță a ofensivei iberice. De la momentul mutării la FC Barcelona, jucătorul a demonstrat că este de cele mai multe ori decisiv în fața porții. În încheierea Bet Builderului vom miza pe șuturile atacantului pe poartă: „Dani Olmo trimite 1,5 șuturi pe poartă”.

