Pontul zilei de sâmbătă, 13 decembrie. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet pentru Rapid București – Oțelul Galați

ADVERTISEMENT

Rapid București – Oțelul Galați este un meci extrem de important, mai ales pentru moldoveni, care luptă pentru a se clasa pe ultimul loc de play-off. În același timp, giuleștenii vor să termine anul 2025 pe prima poziție în clasament. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3,75 la acest meci.

Pontul zilei de sâmbătă, 13 decembrie. Cotă de 3.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Rapid București – Oțelul Galați

Etapa cu numărul 20 ne aduce meciuri extrem de interesante, mai ales în ceea ce privește lupta la play-off. FCSB ar putea fi una dintre beneficiarele ale acestei etape, iar cu rezultatele potrivite ar putea veni la un singur punct de play-off.

ADVERTISEMENT

Unul dintre meciurile la care campioana României va fi atentă este Rapid – Oțelul. acolo unde multe echipe își doresc să ajungă. Din păcate pentru moldoveni, în această etapă ei vor întâlni liderul campionatului și vor avea o misiune extrem de dificilă, însă nu imposibilă. Totuși, pentru această partidă vom începe Bet Builderul cu selecția „1X”.

Fiind două echipe destul de pragmatice, vom alege să pariem pe un meci cu puține goluri. Tocmai din această cauză vom adăuga pe Bet Builderul nostru pronosticul „Sub 2,5 goluri”.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre iese la rampă în Rapid București – Oțelul Galați

iar prestațiile lui l-au convins până și pe Mircea Lucescu că este un fotbalist valoros și merită chemat la națională. Chiar dacă la ultima acțiune el nu și-a făcut apariția, Dobre continuă să fie un jucător crucial pentru formația din Giulești.

ADVERTISEMENT

Deoarece este tipul de jucător care își asumă multe faze și își dorește enorm să înscrie la fiecare meci, vom miza pe „Alex Dobre – Peste 0,5 șuturi pe poartă”, iar pentru a completa biletul vom adăuga și „peste 4,5 cornere pentru Rapid”.

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 13 decembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 3.75 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Rapid București – Oțelul Galați cu următoarele selecții: „1X”, „Sub 2.5 goluri în meci”, „Alex Dobre – peste 0.5 șuturi pe poartă” și „Rapid are peste 4.5 cornere în meci”.

ADVERTISEMENT