Pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Bet Builder de cotă 4,75 la Superbet pentru Metaloglobus – CFR Cluj

SuperLiga României revine după pauza destinată echipelor naționale, iar CFR Cluj face deplasarea la București pentru a înfrunta nou-promovata Metaloglobus. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,75.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Metaloglobus – CFR Cluj

Meciul cu Metaloglobus este „Feroviarii” au scăpat de toți jucătorii care nu au confirmat la câștigătoarea Cupei României, iar clujenii s-au întărit prin transferuri de răsunet cum ar fi cel al lui Kurt Zouma sau Islam Slimani.

Formația bucureșteană nu a adunat decât un punct în primele 8 etape din SuperLiga României, iar CFR Cluj este mare favorită la victoria de sâmbătă, de aceea Bet Builder-ul începe cu selecția „2 solist”

ADVERTISEMENT

Deși a pierdut aproape toate partidele, Metaloglobus a reușit de multe ori să înscrie chiar și împotriva unor adversari puternici, cum ar fi Rapid sau Hermannstadt. Din această cauză vom miza și pe „Ambele echipe marchează – GG”.

Louis Munteanu iese la rampă!

Louis Munteanu trebuie să redevină serios pentru a continua să atragă privirile echipelor din campionatele puternice.

ADVERTISEMENT

Metaloglobus este un adversar perfect contra căreia golgheterul sezonului trecut să-și reintre în formă, deci vom miza pe „Peste 1,5 șuturi pe poartă ale lui Louis Munteanu”.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.75 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Metaloglobus – CFR Cluj cu următoarele selecții: „2 solist”, „Ambele echipe marchează – GG” și „Total șuturi pe poartă Louis Munteanu: Peste 1,5”

2,82 este cota pentru oferită de Superbet pentru „GG & Peste 2,5 goluri” la meciul Metaloglobus – CFR Cluj