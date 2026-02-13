Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru U Cluj – Csikszereda

Cu pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul U Cluj - Csikszereda.
FANATIK
13.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, poate aduce un câștig extraordinar. Sursă foto: Zoltan Pal/SPORT PICTURES
Se dau ultimele bătălii pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga, iar pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, vine de la partida dintre U Cluj și Csikszereda, din etapa cu numărul 27. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.50.

Pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie. Cotă de 5.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea U Cluj – Csikszereda

Duelul dintre U Cluj și Csikszereda este programat sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19:00 și are o miză uriașă pentru gazde. ”Șepcile roșii” au nevoie ca de aer de puncte pentru a rămâne cu șanse reale în lupta pentru Top 6.

Pentru trupa lui Cristiano Bergodi acesta este cam cel mai ușor joc pe care îl au în finalul sezonului regulat, însă ciucanii au un moral ridicat după ce au obținut două victorii consecutive care le dau speranțe că se pot salva de la retrogradare.

U Cluj își joacă șansa la play-off

Pentru Bet Builder-ul de la partida U Cluj – Csikszereda am ales cinci pronosticuri rezonabile. Meciul se va desfășura în condiții de presiune maximă pentru gazde și atunci am decis să mizăm pe variantele ”total cornere Csikszereda: peste 2.5” și ”total cornere U Cluj: sub 7.5”.

Trebuie să ținem cont de faptul că ambele formații au jucat la mijlocul săptămânii în Cupa României și oboseala ar putea avea un rol important. În aceste condiții, am ales pronosticurile ”total goluri: sub 3.5” și ”total goluri U Cluj: sub 2.5”.

În ciuda faptului că nu-l vor avea pe bancă pe Cristiano Bergodi, după scandalul de la derby-ul cu CFR, jucătorii Universității sunt obligați să ia cele 3 puncte pentru a continua bătălia de play-off. Așa că am hotărât să jucăm ”prima repriză: 1 solist”.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 5.50 de la SUPERBET pentru meciul U Cluj – Csikszereda conține următoarele pariuri:

  • total goluri: sub 3.5 goluri – cotă 1.29
  • total goluri U Cluj: sub 2.5 – cotă 1.34
  • total cornere U Cluj: sub 7.5 – cotă 1.39
  • total cornere Csikszereda: peste 2.5 – cotă 1.65
  • prima repriză: 1 solist – cotă 1.97
Tags:
