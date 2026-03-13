Pontul zilei de sâmbătă, 14 martie, din SuperLiga. Bet builder de cotă 4,00 la Rapid – Dinamo

Cu pontul zilei de sâmbătă, 14 martie, din SuperLiga, puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați pe un bet builder de la meciul dintre Rapid și Dinamo.
FANATIK
13.03.2026 | 23:15
Bet builder la Superbet din meciul Rapid - Dinamo. Sursă FOTO: Sport Pictures
Primul mare meci din play-off-ul SuperLigii României, dintre Rapid și Dinamo, urmează să fie disputat în Giulești, sâmbătă, de la ora 21:00, iar noi căutăm să profităm și să avem un bilet verde. O să facem un bet builder așa cum doar la FANATIK găsiți, care să vă aducă cele mai mare șanse la un câștig frumos.

Echilibru în play-off? Ce rezultat așteptăm la meciul dintre Rapid și Dinamo

Sezonul regulat din SuperLiga a adus două meciuri între Rapid și Dinamo, iar în ambele dăți giuleștenii au reușit să se impună, 2-0, în tur, și 2-1, la retur. Totuși, acum datele problemei stau diferit, mai ales că avem duel de play-off, unde punctele contează cu atât mai mult cu cât nu mai există înjumătățire. Așadar, noi ne așteptăm ca partida dintre Rapid și Dinamo să fie una echilibrată.

Niciuna dintre cele două grupări nu va risca foarte mult și nu va căuta victoria cu orice preț, iar din cauza acestui fapt, ce mai probabil, confruntarea va fi una închisă, cu puține faze de poartă. Astfel, noi mizăm pe un pauză sau final egal ca prim pronostic pentru bet builder-ul nostru, pentru o cotă de 1,70 oferită de Superbet.

Partidă cu multe goluri în Giulești între Rapid și Dinamo?

Ultima partidă pe care cele două echipe au jucat-o în Giulești s-a terminat la egalitate, 1-1, după golurile marcate de Petrila, respectiv Selmani. Acum, chiar dacă Rapid are o forță considerabilă în Giulești și Dinamo nu e în cea mai bună formă, noi credem că nu vor fi multe goluri.

Miza foarte mare o să-și spună cuvântul și o să afecteze așezarea tactică a celor doi antrenori, care vor alege, cel mai probabil, prudența și nu exuberanța ofensivă. Așadar, noi mizăm pe sub 2,5 goluri ca pronostic în duelul din Giulești, dintre Rapid și Dinamo, pentru o cotă de 1,69 oferită de Superbet.

Apărare aglomerată și rigurozitate defensivă?

De altfel, ideile pe care noi mizăm că o să le aibă Constantin Gâlcă și Zeljko Kopic ne duc către ultimul pronostic al nostru. Dat fiind faptul că jucătorii vor căuta mai degrabă să se apere organizat și nu vor lăsa spații, atunci fazele fixe urmează să devină foarte importante, dacă nu chiar decisive. Astfel, noi mizăm pe minim 10 cornere în meci, la o cotă de 2,02 oferită de Superbet.

Așadar, bet builder-ul nostru, format din cele 3 pronosticuri de mai sus, ne aduce o cotă totală de 4,00 la Superbet și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 400 de lei.

Selecțiile noastre pentru bet builder la Rapid – Dinamo

  • Pauză sau final egal – cotă 1,70 oferită de Superbet.
  • sub 2,5 goluri în meci – cotă 1,69 oferită de Superbet.
  • minim 10 cornere în meci – cotă 2,02 oferită de Superbet.
