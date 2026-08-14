Pontul zilei de sâmbătă, 15 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet de la Rapid – Dinamo

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Etapa a 5-a din SuperLiga programează sâmbătă, 15 august 2026, primul derby al Capitalei din acest sezon. Pe Giulești, Rapid dă piept cu Dinamo. De la acest meci am ales un pariu Bet Builder din oferta SUPERBET care ne poate aduce o cotă de 3,60. Se vor înfrunta două echipe în mare formă în acest început de sezon.

Pontul zilei de sâmbătă, 15 august 2026, din SuperLiga. Mizăm pe un meci deschis Rapid – Dinamo

Echipele antrenate de Daniel Pancu și Nuno Campos se află în luptă directă pentru locurile fruntașe din SuperLiga. După 4 etape scurse din acest sezon, giuleștenii sunt pe locul 3, cu 8 puncte, iar rivalii din „Ștefan cel Mare” sunt imediat în urma lor, pe 4, cu 7 puncte. În derby-ul din weekend avem un meci între două echipe construite pe atac. Împreună, acestea au înscris 15 goluri.

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În meciurile de acasă, Rapid impresionează ca joc de atac. Dincolo, Dinamo a început mai greu cu Petrolul (0-1), dar apoi a jucat bine la Galați, unde a ratat foarte mult. Date fiind circumstanțele, am ales pe acest pariu Bet Builder pronosticul „GG – ambele marchează”, la o cotă de 1,80 la SUPERBET. În ultimele 4 meciuri directe de pe Giulești / Arena Națională am avut rezultatele: 3-2, 2-1, 1-0 și 1-1.

Echipa lui Daniel Pancu, parcurs perfect pe teren propriu

Cu o săptămână înainte de startul partidei Rapid – Dinamo, . Asta înseamnă că atmosfera va fi una de zile mari, ca de obicei pe Giulești. Cu un astfel de public, e greu de crezut că Rapidul va pierde. E posibil și o remiză, fapt pentru care am ales un 1x de cotă 1,42 de Bet Builder. Rapid a câștigat ambele meciuri jucate acasă în acest sezon: 1-0 cu Sepsi și 3-1 cu CFR Cluj.

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Tot publicul din Giulești va ajuta cu siguranță . În etapa inaugurală, cu Sepsi, alb-vișiniii au avut nu mai puțin de 30 de șuturi spre poarta adversă. Rapidiștii au avut medii bune și ulterior, cu Botoșani, CFR Cluj și UTA. Am ales să mizăm pe faptul că gazdele vor trage cel puțin de 13 ori către poarta lui. Pariul „peste 12,5 șuturi” aduce o cotă de 1,64.

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Pariul Bet Builder SUPERBET la Rapid – Dinamo: cotă finală 3,60:

GG – ambele marchează: cotă 1,80

1x – cotă 1,42

Peste 12,5 șuturi Rapid – cotă 1,64