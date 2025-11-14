Pontul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet pentru Bosnia – România

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, de la ora 21:45, prima reprezentativă a României va juca la Zenica împotriva Bosniei într-o partidă extrem de importantă pentru ambele formații, care ar putea decide ocupanta locului 2 din grupa H. Pariorii au șansa să obțină un câștig important la SUPERBET cu pontul zilei de sâmbătă, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 5.75.

Pontul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie. Cotă de 5.75 cu care puteți da lovitura la duelul Bosnia – România

Înainte de meciul de la Zenica, Bosnia ocupă locul 2 în grupa H, cu 13 puncte, 3 în plus față de România, care a obținut o victorie uriașă în runda precedentă, 1-0 pe teren propriu cu Austria. În cazul în care s-ar impune, gazdele și-ar asigura locul 2 în grupă și ar păstra șanse chiar și la prima poziție înainte de meciul direct contra liderului Austria.

De cealaltă parte, „tricolorii” ar deveni mari favoriți la locul 2 cu un succes, deoarece în ultima etapă vor juca pe teren propriu cu San Marino într-un duel în care se pune doar problema scorului. Dacă se termină la egalitate, lupta pentru locul 2 ar rămâne deschisă înainte de runda a 10-a. Ținând cont de miza imensă a partidei și de modul în care s-a desfășurat meciul de la București dintre cele două formații, câștigat la limită de Bosnia, 1-0, am ales pronosticul „Total goluri: sub 2.5”.

Duel tensionat la Zenica

Din postura de gazdă, , dar „tricolorii” au în față o ocazie imensă de a urca pe locul 2 în grupă, situație greu de imaginat după pasul greșit pe care echipa națională l-a făcut în Cipru, unde a obținut doar un punct (2-2). Din acest motiv, am ales varianta „Pauză sau final: România”.

Într-o partidă care se anunță foarte echilibrată, fazele fixe ar putea juca un rol foarte important, poate chiar decisiv. Tocmai de aceea, am ales să mizăm pe varianta „Total cornere: peste 7.5”.

