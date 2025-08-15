Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 16 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Petrolul – Hermannstadt

Cu pontul zilei de sâmbătă, 16 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Petrolul - Hermannstadt.
FANATIK
15.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 16 august din SuperLiga Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Petrolul Hermannstadt
Pontul zilei de vineri este realizat pe baza meciului Petrolul - Hermannstadt. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Ziua de sâmbătă programează un singur meci în etapa a 6-a din Superligă, cel de la Ploiești dintre Petrolul și Hermannstadt, care se va disputa începând cu ora 21:30. „Lupii galbeni” pornesc cu prima șansă, însă sibienii caută prima victorie din acest sezon. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de sâmbătă, 16 august. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Petrolul – Hermannstadt

Petrolul și Hermannstadt au avut un start dificil de sezon în Superligă. După primele cinci runde, ploieștenii au 5 puncte în clasament, singura victorie fiind pe terenul nou-promovatei Metaloglobus, 3-0, duel marcat de accidentarea suferită de arbitrul asistent George Duță.

Pe teren propriu, „lupii galbeni” au suferit două înfrângeri, 0-1 cu FCSB și 1-2 cu UTA. De cealaltă parte, echipa pregătită de Marius Măldărășanu are doar 3 puncte și nu a obținut niciun succes, singurul rezultat pozitiv în deplasare fiind remiza din prima rundă cu FCSB, 1-1, când sibienii au fost egalați în prelungiri.

ADVERTISEMENT

Pornind de la aceste aspecte, duelul de pe „Ilie Oană” se anunță a fi unul extrem de echilibrat. Așadar, prima selecție pe pariul de tip Bet Builder va fi „Pauză sau final: Egalitate”.

Duel echilibrat la Ploiești

Ambele formații au marcat doar câte cinci goluri în acest debut de sezon, singurele formații care au înscris mai puțin fiind nou-promovatele Metaloglobus și Csikszereda. În acest context, ne așteptăm la un duel cu puține reușite, așadar vom miza pe varianta „Ambele echipe marchează: Nu”.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Selecția cu care vom încheia pontul zilei de sâmbătă este legată de fazele fixe. Ținând cont de forma în care se află cele două formații din punct de vedere ofensiv, vom alege pronosticul „Total cornere: Sub 10.5”.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 16 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Petrolul – Hermannstadt cu următoarele selecții: „Pauză sau final: Egalitate”, „Ambele echipe marchează: Nu”, și „Total cornere: Sub 10.5”.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de vineri, 15 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7.00...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 15 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7.00 la Superbet pentru Dinamo – UTA
Biletul zilei la pariuri, vineri, 15 august 2025. Câștig de 383 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 15 august 2025. Câștig de 383 de lei cu fotbal
Pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga. Cota de 11.57 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga. Cota de 11.57 de la Superbet cu meciuri din etapa 6
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!