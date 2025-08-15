Pontul zilei de sâmbătă, 16 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Petrolul – Hermannstadt

Ziua de sâmbătă programează un singur meci în etapa a 6-a din Superligă, cel de la Ploiești dintre Petrolul și Hermannstadt, care se va disputa începând cu ora 21:30. „Lupii galbeni” pornesc cu prima șansă, însă sibienii caută prima victorie din acest sezon. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25.

Pontul zilei de sâmbătă, 16 august. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Petrolul – Hermannstadt

Petrolul și Hermannstadt au avut un start dificil de sezon în Superligă. După primele cinci runde, ploieștenii au 5 puncte în clasament, singura victorie fiind pe terenul nou-promovatei Metaloglobus, 3-0, .

Pe teren propriu, „lupii galbeni” au suferit două înfrângeri, 0-1 cu FCSB și 1-2 cu UTA. De cealaltă parte, echipa pregătită de Marius Măldărășanu are doar 3 puncte și nu a obținut niciun succes, singurul rezultat pozitiv în deplasare fiind .

Pornind de la aceste aspecte, duelul de pe „Ilie Oană” se anunță a fi unul extrem de echilibrat. Așadar, prima selecție pe pariul de tip Bet Builder va fi „Pauză sau final: Egalitate”.

Duel echilibrat la Ploiești

Ambele formații au marcat doar câte cinci goluri în acest debut de sezon, singurele formații care au înscris mai puțin fiind nou-promovatele Metaloglobus și Csikszereda. În acest context, ne așteptăm la un duel cu puține reușite, așadar vom miza pe varianta „Ambele echipe marchează: Nu”.

Selecția cu care vom încheia pontul zilei de sâmbătă este legată de fazele fixe. Ținând cont de forma în care se află cele două formații din punct de vedere ofensiv, vom alege pronosticul „Total cornere: Sub 10.5”.

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 16 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Petrolul – Hermannstadt cu următoarele selecții: „Pauză sau final: Egalitate”, „Ambele echipe marchează: Nu”, și „Total cornere: Sub 10.5”.