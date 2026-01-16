Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 17 ianuarie. Bet Builder de cotă 5,15 la Superbet pentru Rapid – Metaloglobus

FANATIK
16.01.2026 | 23:15
Giuleștenii și-au încheiat pregătirea din Turcia și sunt gata pentru reluarea campionatului. Sâmbătă seara, echipa lui Costel Gâlcă va juca pe teren propriu cu nou-promovata Metaloglobus, iar noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bet builder interesant pentru pontul zilei.

Rapid pleacă clar cu prima șansă în meciul cu Metaloglobus. Giuleștenii vor să înceapă anul 2026 cu o victorie în fața propriilor fani. Cu un eventual succes, echipa lui Costel Gâlcă ar putea urca, cel puțin provizoriu, pe primul loc în Superliga României.

Noi suntem de părere că Rapid va lua cele 3 puncte din meciul cu Metaloglobus. Giuleștenii sunt în formă după cantonamentul din Antalya. La Superbet, cota pentru pronosticul „1 solist” este 1,23, una mică, însă destul de sigură.

În plus, credem că va fi spectacol total în Giulești. Rapidiștii vor să le facă un cadou suporterilor care, în ultima perioadă, au plâns din cauza lipsei de transferuri. Noi credem că vom vedea multe reușite, iar la Superbet cota pentru pronosticul „total goluri peste 3,5” este de 2,55.

Fanii vor spectacol în Rapid – Metaloglobus

De asemenea, suntem de părere că echipa lui Costel Gâlcă va câștiga meciul fără să primească niciun gol. Metaloglobus nu a reușit să se remarce în acest sezon ca o forță pe plan ofensiv și este greu de crezut că va reuși să spargă apărarea giuleșteană.

Noi mizăm pe un meci fără gol înscris de nou-promovata Metaloglobus. Adăugăm astfel pe bet builder-ul de la Superbet și selecția „Ambele marchează: Nu”, care vine cu o cotă bună de 1,64 și care ne poate ridica și mai mult veniturile.

În concluzie, pentru biletul zilei, am ales de la Superbet un bet builder construit pe meciul din Giulești. Pronosticul „1 solist” pentru Rapid vine cu o cotă de 1,23, selecția „total goluri peste 3,5” are o cotă de 2,55, iar opțiunea „Ambele marchează: Nu” este cotată la 1,64. Combinate pe același bilet, cele trei selecții ne oferă o cotă totală de aproximativ 5,15, ideală pentru un câștig de 515 lei în cazul unei mize de 100 de lei.

