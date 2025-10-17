Pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 2,90 la Superbet pentru Metaloglobus – FCSB

SuperLiga revine, după pauza competițională dedicată jocurilor din preliminariile Campionatului Mondial. Astfel, weekend-ul vine cu jocuri interesante din etapa a 13-a a SuperLigii. Astăzi ne concentrăm pe meciul Metaloglobus – FCSB, cu care putem da lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 2,90.

Meci interesant între Metaloglobus – FCSB. Ce mizăm pentru pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie

Metaloglobus – FCSB sunt două echipe cu obiective total diferite. Nou-promovata a schimbat antrenorul în vara acestui an, fiind conduși în prezent de Mihai Teja, în timp ce roș-albaștrii au mers în continuare pe mâna celui care a cucerit ultimele două titluri în România, Elias Charalambous.

După ce FCSB a suferit în startul acestei stagiuni, formația nu își mai permite pași greșit cu echipele nou-promovate. Astfel, ne așteptăm ca elevii lui Elias Charalambous să nu întâmpine . Vom miza pe variantele „2 solist” în acest start de Bet Builder.

Se anunță goluri multe în Metaloglobus – FCSB

Înaintea întâlnirii directe Metaloglobus se află pe ultimul loc din clasament, pe când FCSB ocupă treapta a 12-a în ierarhie, la doar 5 puncte de prima poziție care asigură prezența în play-off.

Metaloglobus are un golaveraj de -17, iar FCSB are, la rându-i, un palmares negativ în ceea ce privește numărul de goluri marcate și primite, anume -4. Având în vedere că întâlnesc „lanterna roșie”, jucătorii campioanei vor încerca să marcheze cât mai mult. Vom miza, deci, pe varianta „total goluri în meci: peste 2,5”.

Daniel Bîrligea, gata să lovească din nou

, însă în campionat a evoluat mai puțin și a marcat doar două goluri. De la duelul cu Metaloglobus toată lumea se așteaptă ca atacantul să ofere un spectacol ofensiv. Vom miza și pe varianta „șuturi pe poartă jucător: Daniel Bîrligea – Peste 1,5”.

Acestea sunt cele trei propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partida Metaloglobus – FCSB. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 2.90, care cu puțin noroc poate aduce un câștig important.