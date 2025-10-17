Pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 2,90 la Superbet pentru Metaloglobus – FCSB

SuperLiga revine, după pauza competițională dedicată jocurilor din preliminariile Campionatului Mondial. Astfel, weekend-ul vine cu jocuri interesante din etapa a 13-a a SuperLigii. Astăzi ne concentrăm pe meciul Metaloglobus – FCSB, cu care putem da lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 2,90.
Metaloglobus – FCSB sunt două echipe cu obiective total diferite. Nou-promovata a schimbat antrenorul în vara acestui an, fiind conduși în prezent de Mihai Teja, în timp ce roș-albaștrii au mers în continuare pe mâna celui care a cucerit ultimele două titluri în România, Elias Charalambous.
După ce FCSB a suferit în startul acestei stagiuni, formația nu își mai permite pași greșit cu echipele nou-promovate. Astfel, ne așteptăm ca elevii lui Elias Charalambous să nu întâmpine probleme pe arena din Clinceni. Vom miza pe variantele „2 solist” în acest start de Bet Builder.
Înaintea întâlnirii directe Metaloglobus se află pe ultimul loc din clasament, pe când FCSB ocupă treapta a 12-a în ierarhie, la doar 5 puncte de prima poziție care asigură prezența în play-off.
Metaloglobus are un golaveraj de -17, iar FCSB are, la rându-i, un palmares negativ în ceea ce privește numărul de goluri marcate și primite, anume -4. Având în vedere că întâlnesc „lanterna roșie”, jucătorii campioanei vor încerca să marcheze cât mai mult. Vom miza, deci, pe varianta „total goluri în meci: peste 2,5”.
Daniel Bîrligea a fost „arma secretă” a FCSB-ului din cupele europene, însă în campionat a evoluat mai puțin și a marcat doar două goluri. De la duelul cu Metaloglobus toată lumea se așteaptă ca atacantul să ofere un spectacol ofensiv. Vom miza și pe varianta „șuturi pe poartă jucător: Daniel Bîrligea – Peste 1,5”.
Acestea sunt cele trei propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partida Metaloglobus – FCSB. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 2.90, care cu puțin noroc poate aduce un câștig important.