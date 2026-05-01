Pontul zilei de sâmbătă, 2 mai. Cotă de 3,87 cu care puteți da lovitura la întâlnirea U Cluj – FC Argeș

Cu pontul zilei de sâmbătă, 2 mai, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,87 la meciul de pe Cluj Arena dintre U Cluj și FC Argeș.
SuperLiga intră în linie dreaptă pentru finalul sezonului, iar U Cluj și FC Argeș deschid etapa a 7-a a play-off-ului. Pariorii au ocazia să obțină un profit fenomenal la SUPERBET cu pontul zilei de sâmbătă, 2 mai, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 7.00.

Duelul dintre U Cluj și FC Argeș este programat sâmbătă, 2 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Cluj Arena. Este un meci care vine în contextul în care U Cluj a rămas la trei puncte în spatele Craiovei, după ce a pierdut derby-ul cu CFR, jucat în deplasare.

Gazdele au pierdut ultimele două etape din play-off și sunt acum la trei puncte în spatele liderului Craiova. Situația din clasament face ca această partidă să fie una de maximă importanță pentru „șepcile roșii”, care nu-și mai permit niciun pas greșit dacă vor să cucerească primul titlu din istoria clubului.

Acasă, „șepcile roșii” sunt de neoprit

U Cluj are 10 victorii consecutive pe teren propriu. Ultimul meci pe care clujenii nu l-au câștigat acasă a fost un 0-0 cu Universitatea Craiova, pe 1 decembrie. Revenirea pe Cluj Arena ar trebui, în mod normal, să readucă echipa lui Cristiano Bergodi la nivelul așteptărilor. Pornind de la aceste premise, am ales „U Cluj câștigă”, cotă 1,72, și „total cornere: peste 7,5”, cotă 1,45.

De partea cealaltă, FC Argeș s-a remarcat prin combativitate și dorință, însă, dincolo de acestea, echipa practică un fotbal de slabă calitate. Piteștenii au cele mai puține pase din SuperLigă, însă și unul dintre cele mai solide sisteme defensive, având multe meciuri fără gol primit. Cota pentru „total goluri meci: sub 2,5” este de 1,55.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 3,87 de la SUPERBET pentru meciul U Cluj – FC Argeș conține următoarele pariuri:

  • U Cluj câștigă – cotă 1,72
  • total cornere: peste 7,5 – cotă 1,45
  • total goluri meci: sub 2,5 – cotă 1,55
  • cotă totală: 3,87

2.07 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „U Cluj să marcheze cel puțin două goluri” la meciul U Cluj – FC Argeș

