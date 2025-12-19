Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 20 decembrie. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru UTA – Dinamo

Cu pontul zilei de sâmbătă, 20 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6.50 la meciul UTA - Dinamo.
FANATIK
19.12.2025 | 23:15
Câștig senzațional cu pontul zilei de sâmbătă, 20 decembrie. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
SuperLiga se apropie cu pași mari de finalul anului, iar ultima etapă din 2025 se va desfășura în acest weekend. Unul dintre cele mai interesante meciuri va avea loc la Arad, acolo unde UTA va primi vizita lui Dinamo. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de sâmbătă, 20 decembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 6.50.

Pontul zilei de sâmbătă, 20 decembrie. Cotă de 6.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea UTA – Dinamo

Duelul dintre UTA și Dinamo, din etapa a 21-a a SuperLigii, este programat de la ora 20:00 și se anunță unul extrem de interesant. Este un joc în care Adrian Mihalcea, tehnicianul arădenilor, întâlnește echipa la care a avut cele mai mari succese, dar și pe fostul său coechipier Florentin Petre, acum secundul ”câinilor”.

”Bătrâna Doamnă” este neînvinsă în ultimele trei jocuri de campionat și vrea să dea lovitura și în fața dinamoviștilor, mai ales că o victorie ar putea să o urce chiar pe loc de play-off înainte de finalul anului.

Dinamo are o șansă uriașă de a ajunge, chiar și provizoriu, pe primul loc al clasamentului, iar acest lucru reprezintă o motivație în plus. Tehnicianul Zeljko Kopic a primit și o veste foarte bună, Alexandru Musi și Mamoudou Karamoko fiind refăcuți după mai vechile accidentări.

Meci cu miză uriașă la Arad

Pentru Bet Builder-ul de la partida UTA – Dinamo am ales cinci pronosticuri care ar putea aduce un profit considerabil. În ciuda perioadei bune prin care trec ambele echipe, există posibilitatea ca nimeni să nu riște prea mult și atunci am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: sub 3.5” și ”total cornere: sub 9.5”.

Este posibil ca și miza uriașă să-și pună amprenta pe evoluția celor două formații, iar jocul să nu fie cel așteptat de suporteri. De aceea am ales pronosticurile ”șuturi pe poartă Alberto Soro: peste o.5” și ”faulturi comise de Marius Coman: peste 1.5”.

Pontul zilei sâmbătă 20 decembrie

Deși se anunță o partidă pe muchie de cuțit, ambele combatante au arătat până acum un fotbal plăcut și care este orientat pe construcție și ofensivă. Așa că am hotărât să jucăm ”total cartonașe UTA: sub 2.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 6.50 de la SUPERBET pentru meciul UTA – Dinamo.

  • 3.40 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”x solist” la meciul UTA – Dinamo

