Pontul zilei de sâmbătă, 20 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Oțelul – Universitatea Craiova

Cu pontul zilei de sâmbătă, 20 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.10 la meciul Oțelul Galați - Universitatea Craiova.
19.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 20 septembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 310 la Superbet pentru Otelul Universitatea Craiova
Câștig special cu pontul zilei de sâmbătă, 20 septembrie. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

SuperLiga propune câteva jocuri extrem de tari în etapa a 10-a, iar pontul zilei de sâmbătă, 20 septembrie, vine de la partida Oțelul Galați – Universitatea Craiova. Este un duel interesant între două echipe care au totuși obiective diferite, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.10.

Pontul zilei de sâmbătă, 20 august. Cotă de 3.10 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Oțelul – Universitatea Craiova

Întâlnirea dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova se joacă în etapa a 10-a din SuperLiga și este programată de la ora 21:00. Oltenii sunt în fruntea ierarhiei și visează cu ochii deschiși la titlu, în timp ce gazdele speră să revină pe o pantă ascendentă și să rămână în lupta pentru play-off.

”Alb-albaștrii” au pornit ca din tun în campionat, sunt neînvinși în actuala ediție și vor să păstreze ritmul. Punctul forte pare să fie forța ofensivă și inspirația în fața porții a celor doi atacanți transferați în această vară.

Oțelul este o formație care a arătat multă calitate în acesta start de stagiune, însă ultimele rezultate nu au fost deloc favorabile. În ciuda acestui fapt, antrenorul Laszlo Balint este mulțumit de cum a arătat echipa sa.

Miza pe ofensivă la Galați

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.10. Niciuna dintre formații nu-și permite să piardă puncte în încercarea de a-și îndeplini obiectivul și atunci am ales să jucăm variantele ”total cornere Oțelul: peste 3.5” și ”total cornere Universitatea Craiova: peste 2.5”.

Trebuie remarcat faptul că atât Laszlo Balint, dar mai ales Mirel Rădoi și-au construit echipele pentru a-și domina adversarul și a marca cât mai mult. În acest caz am zis să mizăm pe ”total goluri a doua repriză: peste 0.5” și ”total goluri: peste 1.5”.

pzi

Este clar că Universitatea Craiova pornește ca favorită în acest duel și va încerca să domine jocul și de aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Steven Nsimba: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.10 cu care puteți da lovitura la Superbet.

  • 2.74 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”interval goluri: 3-4” la meciul Oțelul Galați – Universitatea Craiova, din etapa a 10-a a SuperLigii

