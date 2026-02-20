Pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Rapid – Dinamo

SuperLiga se apropie cu pași repezi de finalul sezonului regulat, iar lupta la vârf este din ce în ce mai încinsă. Pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, vine de la partida dintre Rapid și Dinamo, din etapa cu numărul 28, iar pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.75.
Duelul dintre Rapid și Dinamo, programat sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, vine într-un moment în care ambele formații sunt deja cu gândul la bătăliile din play-off. Giuleștenii nu au mai simțit gustul victoriei în ultimele 3 jocuri, iar eliminarea din Cupa României a înrăutățit situația în vestiar.
De partea cealaltă, ”câinii” lui Zeljko Kopic și-au asigurat matematic prezența în Top 6 la finalul sezonului regulat, însă au nevoie de puncte în derby pentru a ține aproape de liderul Universitatea Craiova.
Pentru Bet Builder-ul de la partida Rapid – Dinamo am ales cinci pronosticuri ce par realizabile. Meciul se va desfășura în condiții de frig și ninsoare, iar acest lucru ar putea să influențeze negativ jocul și atunci am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: sub 3.5” și ”total goluri Rapid: sub 1.5”.
Întâlnirea are o miză fantastică pentru ambele formații, iar presiunea ce va veni din tribune va conta enorm. Este de așteptat să avem un derby încins și nu ar fi exclus ca și nervii să-și facă apariția. Ținând cont de acest aspect am ales pronosticurile ”faulturi comise de Kader Keita: peste 1.5” și ”total cartonașe Dinamo: peste 2.5”.
În ciuda faptului că Rapid va fi gazdă, este de așteptat că Dinamo, care trece prin momente mult mai bune, să se afle la cârma jocului. Așa că am hotărât să jucăm ”șuturi pe poartă Mamoudou Karamoko: peste 0.5”.
Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru meciul Rapid – Dinamo conține următoarele pariuri: