Pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FCSB – Petrolul

Așteptarea a luat sfârșit, iar SuperLiga României a revenit în sfârșit cu o nouă etapă incendiară. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,50 la meciul FCSB – Petrolul.

Pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – Petrolul

Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 au luat sfârșit, iar ultimele necunoscute sunt echipele ce vor merge la turneul final din baraje, România fiind una dintre echipele ce poate avea această șansă. Între timp, campionatele se reiau, iar FCSB este în căutarea punctelor pentru a se califica în play-off.

Campioana ultimelor două sezoane nu își mai permite prea mulți pași greșiți, Meciul cu Petrolul din tur a reprezentat una dintre puținele victorii ale „roș-albaștrilor” și suntem de părere că așa va fi și de această dată. Vom începe Bet Builderul cu selecția „1 solist”.

Meci închis pe Arena Națională

Petrolul Ploiești este una dintre echipele care nu pot fi caracterizate printr-un joc ofensiv de excepție, însă nici FCSB nu a excelat la acest capitol în stagiunea curentă. Meciul de pe „Ilie Oană” s-a terminat cu scorul de 1-0 pentru bucureșteni, iar de această dată vom merge pe o partidă la fel de închisă, cu „sub 2,5 goluri”.

În final, pentru a închide biletul, vom alege să mizăm și pe revenirea de formă a lui Darius Olaru, care începe să arate din ce în ce mai bine în ultimele meciuri la FCSB, Vom paria în final și pe „peste 0,5 șuturi pe poartă Darius Olaru”.

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul FCSB – Petrolul cu următoarele selecții: „1 solist”, „Sub 2.5 goluri” și „Peste 0,5 șuturi pe poartă Darius Olaru”.