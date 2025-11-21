Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FCSB – Petrolul

Cu pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul FCSB - Petrolul
Ciprian Păvăleanu
21.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 22 noiembrie Bet Builder de cota 450 la Superbet pentru FCSB Petrolul
Pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, este realizat pe baza meciului FCSB - Petrolul. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Așteptarea a luat sfârșit, iar SuperLiga României a revenit în sfârșit cu o nouă etapă incendiară. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,50 la meciul FCSB – Petrolul.

Pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – Petrolul

Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 au luat sfârșit, iar ultimele necunoscute sunt echipele ce vor merge la turneul final din baraje, România fiind una dintre echipele ce poate avea această șansă. Între timp, campionatele se reiau, iar FCSB este în căutarea punctelor pentru a se califica în play-off.

ADVERTISEMENT

Campioana ultimelor două sezoane nu își mai permite prea mulți pași greșiți, întrucât a pierdut deja foarte multe puncte. Meciul cu Petrolul din tur a reprezentat una dintre puținele victorii ale „roș-albaștrilor” și suntem de părere că așa va fi și de această dată. Vom începe Bet Builderul cu selecția „1 solist”.

Meci închis pe Arena Națională

Petrolul Ploiești este una dintre echipele care nu pot fi caracterizate printr-un joc ofensiv de excepție, însă nici FCSB nu a excelat la acest capitol în stagiunea curentă. Meciul de pe „Ilie Oană” s-a terminat cu scorul de 1-0 pentru bucureșteni, iar de această dată vom merge pe o partidă la fel de închisă, cu „sub 2,5 goluri”.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

În final, pentru a închide biletul, vom alege să mizăm și pe revenirea de formă a lui Darius Olaru, care începe să arate din ce în ce mai bine în ultimele meciuri la FCSB, ba chiar a înscris patru goluri în ultimele patru meciuri de SuperLiga. Vom paria în final și pe „peste 0,5 șuturi pe poartă Darius Olaru”.

ADVERTISEMENT
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de...
Digisport.ro
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul FCSB – Petrolul cu următoarele selecții: „1 solist”, „Sub 2.5 goluri” și „Peste 0,5 șuturi pe poartă Darius Olaru”.

  • 4,00 este cota oferită de Superbet pentru „X” în meciul FCSB – Petrolul

Biletul zilei la pariuri, vineri, 21 noiembrie 2025. Câștig de 290 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 21 noiembrie 2025. Câștig de 290 de lei cu fotbal
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru etapa din week-end. Pronosticuri identice la CFR –...
Fanatik
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru etapa din week-end. Pronosticuri identice la CFR – Rapid și Botoșani – Dinamo!
Pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.02 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 20 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 7.02 de la Superbet cu meciuri din etapa 17
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!