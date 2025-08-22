Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 23 august, din SuperLiga. Cotă de 6,87 de la Superbet pentru meciul U Cluj – Dinamo

Cu pontul zilei de sâmbătă, 23 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6,87 la meciul U Cluj - Dinamo.
22.08.2025 | 23:15
S-au scurs deja 6 etape din Superliga României, iar sâmbătă U Cluj și Dinamo se vor duela. FANATIK a analizat întâlnirea din Ardeal, iar cu ajutorul Superbet am construit un bilet interesant pentru pontul zilei, care ne poate rotunji veniturile cu doar 100 de lei investiți.

Pontul zilei de sâmbătă, 23 august, din SuperLiga. Cotă de 6,87 de la Superbet pentru meciul U Cluj – Dinamo

Se anunță un meci extrem de interesant pe Cluj Arena. Sâmbătă, Dinamo se va duela cu „șepcile roșii” pentru cele 3 puncte. „Studenții” revin pe propriul stadion după o perioadă lungă în care au fost nevoiți să joace la Sibiu și vor să le facă fanilor un cadou.

La prima vedere, meciul pare unul extrem de echilibrat. Gazdele au avantajul terenului propriu, însă noi vom evita să mizăm pe un pariu solist, întrucât pare genul de partidă în care se poate întâmpla orice. În schimb, alegem selecția X2, care la Superbet are cota 1,68.

În plus, profităm de cota mărită oferită de Superbet pentru duelul dintre Universitatea Cluj și Dinamo. Alexandru Musi, jucătorul venit de la FCSB, are cota 1,90 să trimită minimum un șut pe spațiul porții, iar oferta e una greu de refuzat, având în vedere că e într-o formă destul de bună.

Se anunță spectacol pe Cluj Arena

De asemenea, ne așteptăm la un meci spectaculos, cu multe reușite. Se întâlnesc două echipe care mizează pe forța ofensivă, iar la Superbet selecția Total goluri peste 2,5 are o cotă foarte atractivă de 2,15, care merită încercată pe pontul zilei de sâmbătă.

Pentru pontul zilei de sâmbătă la pariuri, recomandăm selecția X2 la meciul Universitatea Cluj – Dinamo, cu o cotă de 1,68, total goluri peste 2,5 cotată la 2,15 și pontul individual al lui Alexandru Musi, care are cota 1,90 să trimită minimum un șut pe spațiul porții. Combinate pe același bilet, aceste selecții oferă o cotă totală de aproximativ 6,87, ceea ce poate aduce un câștig de circa 687 de lei dacă mizăm 100 de lei.

