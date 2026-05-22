Pontul zilei de sâmbătă, 23 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la Superbet pentru meciul Universitatea Cluj – Dinamo

Cu pontul zilei de sâmbătă, 23 mai, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,20 la meciul Universitatea Cluj – Dinamo
22.05.2026 | 23:15
Pontul zilei la pariuri pentru sâmbătă, 23 mai 2026, ne propune selecții din ultima etapă a play-off-ului SuperLigii, inclusiv partida dintre U Cluj și Dinamo, care se va disputa pe Cluj Arena.

U Cluj – Dinamo, un meci fără miză reală

„Șepcile roșii” pregătite de Cristiano Bergodi încheie un sezon dureros. După ce au ratat titlul în derby-ul decisiv, pierzând cu 0-5 în deplasare la Universitatea Craiova, și după înfrângerea din finala Cupei României, la loviturile de departajare, tot în fața oltenilor, U Cluj nu mai are nicio miză în această ultimă etapă. Clujenii sunt siguri de locul doi în play-off, indiferent de rezultatul meciului de sâmbătă.

Dinamo vine la Cluj cu gândul deja la barajul pentru Conference League. Echipa lui Zeljko Kopic este sigură de locul patru după remiza 0-0 cu CFR Cluj din etapa precedentă și se pregătește pentru finala barajului contra câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

Dinamo nu are niciun motiv să forțeze la Cluj

Ambele echipe au probleme importante de lot. U Cluj nu poate conta pe Chipciu și Mendy, suspendați după cartonașele primite în meciul cu Universitatea Craiova. De asemenea, Artean, Capradossi și Chinteș sunt accidentați. De partea cealaltă, Dinamo îi pierde pentru duelul de sâmbătă pe Sivis și Armstrong, suspendați din cauza cumulului de cartonașe, dar și pe accidentații Pușcaș, Karamoko, Mărginean, Mazilu și Soro.

Contextul este clar: două echipe fără obiectiv, cu numeroase absențe și fără motive să riște în ultima etapă a campionatului. Dinamo, în special, nu are niciun interes să forțeze înaintea unui meci decisiv pentru calificarea în Europa. Propunem un Bet Builder format din sub 2,5 goluri și șansă dublă X2, pentru o cotă totală de aproximativ 3,20 la Superbet.

Pronosticurile noastre pentru U Cluj – Dinamo:

• Sub 2,5 goluri – cotă aproximativ 1,78 la Superbet
• Șansă dublă X2 (Dinamo câștigă sau egal) – cotă aproximativ 1,80 la Superbet

