Pontul zilei de sâmbătă, 24 august, din SuperLiga. Cotă de 4.32 de la Superbet pentru meciul FCSB – FC Argeș

Cu pontul zilei de sâmbătă, 24 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.32 la meciul FCSB - FC Argeș.
FANATIK
23.08.2025 | 23:15
Un nou weekend cu meciuri de foc a început, iar duminică, 24 august, se va juca FCSB – FC Argeș. Nou-promovata în Superliga vrea să profite de programul încărcat al campioanei României și să producă surpriza. Pe„pontul zilei” de la Superbet am construit un bet builder care ne poate aduce profit cu doar 100 de lei investiți.

Meciul cu FC Argeș nu vine în cel mai potrivit moment pentru campioana României. Jucătorii lui Elias Charalambous sunt obosiți după duelul din Scoția, în fața celor de la Aberdeen, iar joia viitoare se va juca returul pe Arena Națională.

Din acest motiv, antrenorul cipriot va menaja, mai mult ca sigur, o parte din jucătorii de bază și va creiona un „prim 11” improvizat. Gigi Becali, patronul clubului, a dat de înțeles că Thiam, atacantul venit acum doar câteva zile de la U Cluj, va debuta pentru gruparea roș-albastră.

Noi evităm un pariu solist pentru acest duel, însă credem că FCSB nu va pierde meciul cu FC Argeș, întrucât echipa din Capitală nu își permite să cadă și mai jos în clasament. Astfel, alegem selecția „interval goluri FCSB 1-3”, care, la Superbet, are o cotă de 2,07.

În plus, mizăm pe un meci spectaculos, întrucât se întâlnesc două echipe creative, care se bazează pe un joc ofensiv, iar la Superbet putem profita de pronosticul „Șansă dublă & Total goluri – 1X și peste 1,5”, cu o cotă de 1,57.

Juri Cisotti, șansă mare în FCSB – FC Argeș

Pentru acest duel ne bazăm și pe faptul că Juri Cisotti, mijlocașul care a văzut roșu în Scoția, va fi folosit în „primul 11”. Italianul vrea să revină la forma pe care a arătat-o în sezonul precedent și are o șansă să se facă remarcat cu FC Argeș. La Superbet are cota 1,33 să expedieze minimum un șut pe poartă.

În concluzie, pontul zilei de duminică, 24 august, de la SUPERBET ne aduce o cotă totală de 4,32 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul FCSB – FC Argeș, construit din următoarele selecții: „Interval goluri FCSB: 1-3”, „Șansă dublă & Total goluri – 1X și peste 1,5” și „Juri Cisotti să expedieze minimum un șut pe poartă”.

