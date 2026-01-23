Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Universitatea Craiova – FC Botoșani

Cu pontul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,50 la meciul Universitatea Craiova - FC Botoșani.
FANATIK
23.01.2026 | 23:15
Pontul zilei de sambata 24 ianuarie Bet Builder de cota 450 la Superbet pentru Universitatea Craiova FC Botosani
Cu pontul zilei de sâmbătă puteți câștiga 450 de lei. Sursă foto: sportpictures
Etapa cu numărul 23 din SuperLiga este în plină desfășurare. Toate echipele angrenate în campionat trag tare în aceste ultime etape, fiecare punct putând face diferența în lupta pentru play-off. Cum liderul joacă sâmbătă, 24 ianuarie, noi am pregătit un bilet interesant pentru pontul zilei de la Superbet, pe meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani.

Pontul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Universitatea Craiova – FC Botoșani

Se anunță un duel extrem de interesant. Universitatea Craiova a început foarte bine anul competițional și a reușit să se impună la scor, în urma unui joc spectaculos, în fața Petrolului Ploiești.

De cealaltă parte, FC Botoșani a pierdut în mod surprinzător cu nou-promovata Csikszereda. Adversarele de sâmbătă sunt apropiate în clasament, însă oltenii vor avea avantajul terenului propriu.

Universitatea Craiova a arătat bine atât în Antalya, cât și la revenirea în țară, iar noi credem că oltenii vor lua cele trei puncte. Cota pentru un pariu „1 solist” la Superbet este de 1,64.

În plus, ne așteptăm la un meci cu multe ocazii, întrucât, cel mai probabil, ambele echipe vor căuta să marcheze cât mai repede. Din acest motiv, adăugăm pe bilet și pronosticul „peste 2,5 goluri în meci”, cu o cotă de 1,97.

Nsimba vrea să marcheze din nou

Nu în ultimul rând, mizăm și pe forța ofensivă a oltenilor. Steven Nsimba a fost cel care a făcut diferența în etapa trecută, acesta marcând două goluri în două minute în poarta Petrolului. Noi credem că atacantul francez va fi din nou periculos, iar la Superbet avem cota 2,40 pentru pariul „peste 1,5 șuturi pe poartă Steven Nsimba”.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, am ales de la Superbet o cotă de 1,64 pentru selecția „1 solist” în meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani și o cotă de 1,97 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” în același duel. Totodată, avem și o cotă de 3,40 pentru pariul „peste 1,5 șuturi pe poartă Steven Nsimba”. Combinate pe un singur bilet, cele trei selecții ne oferă o cotă totală de 4,50, perfectă pentru un câștig de 450 de lei, în cazul în care alegem să mizăm 100 de lei.

