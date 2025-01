Pontul zilei de sâmbătă, 25 ianuarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 16 la Superbet pentru Rapid – Universitatea Craiova

Cel mai interesant meci de sâmbătă, 25 ianuarie, din etapa cu numărul 23 din SuperLiga este fără îndoială cel dintre . De aici vine și pontul zilei. Cele două au remizat în meciul tur, iar pariorii pot face un profit frumușel la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 16.

Pontul zilei de sâmbătă, 25 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 16 la Superbet pentru un Bet Builder de excepție la Rapid – Universitatea Craiova

Aflată pe loc de play-off în urma succesului cu Poli Iași, Rapid va juca din nou pe Giulești în runda cu numărul 23 din SuperLiga României. Băieții lui Marius Șumudică vor primi vizita Universității Craiova, formație care a remizat în etapa precedentă cu Dinamo, scor 1-1.

Atmosfera din cadrul clubului alb-vișiniu este departe de a fi liniștită, ținând cont de tensiunile care au apărut în ultima perioadă prin .

De asemenea, Siegrist este și el unul dintre jucătorii nemulțumiți de antrenorul Marius Șumudică, el solicitând să joace titular pentru a rămâne în continuare sub comanda antrenorului român.

De partea cealaltă, Craiova vine după o serie de patru etape consecutive fără eșec în campionat, iar ultima deplasare a adus un succes pe terenul celor de la Gloria Buzău.

Rapid și Universitatea Craiova, două echipe care joacă pe „mod economic” în acest sezon de SuperLiga

1-1 a fost scorul meciului tur dintre Universitatea Craiova și Rapid. De asemenea, dacă este să analizăm ultimele cinci deplasări ale oltenilor, o să observăm că echipa lui Costel Gâlcă s-a impus de trei ori, un meci s-a încheiat la egalitate și unul a fost câștigat de giuleșteni.

Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru această partidă este format din cinci pronosticuri, iar cota finală ajunge la 16. Ne așteptăm la o partidă echilibrată și mizăm pe un Alexandru Mitriță în formă.

Pentru început, am ales să mergem pe ”Rezultat final – egal X”, apoi am mers la capitolul total goluri, acolo unde am ales pronosticul ”Sub 3,5 goluri în meci”. Ultimul pronostic de pe acest bilet face referire la precizia lui Alexandru Mitriță și este ”Șuturi pe poartă Alexandru Mitriță – peste 1,5”.

3,25 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”Rezultat final – egal X” la Rapid – Universitatea Craiova