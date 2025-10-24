Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru CFR Cluj – Farul

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și Farul Constanța sunt două echipe într-o mare lipsă de formă, însă dacă la „marinari” este vorba doar de formă sportivă, ardelenii se confruntă cu probleme și în interiorul clubului. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,50 la meciul CFR Cluj – Farul.

Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea CFR Cluj – Farul

Dacă nu ar fi două echipe cu istoric foarte bun recent în întrecerea internă, s-ar spune despre CFR Cluj și Farul Constanța că sunt două echipe favorite să joace în play-out. Totuși, două dintre campioanele din ultimul deceniu de Liga 1 continuă să spere până în ultima etapă, deși au avut un tur de campionat foarte slab.

„Marinarii” au 16 puncte, în timp ce formația clujeană este la doar 3 puncte în spatele lor. iar Având și probleme financiare, suntem de părere că ardelenii își vor continua picajul și nu vor reuși să câștige contra formației lui Ianis Zicu. Vom deschide Bet Builderul cu selecția „X2”.

Mizăm pe un meci închis în Gruia

Pentru partida de sâmbătă de pe stadionul din Gruia, vom merge pe un meci destul de închis. Cele două echipe nu promit un fotbal foarte ofensiv, tocmai din această cauză vom merge pe un meci cu „sub 2,5 goluri”, mizând pe un egal cu puține goluri sau o victorie la limită, cu 1-0, a constănțenilor.

Pentru a închide Bet Builderul de sâmbătă vom alege să mizăm și pe un meci cu puține faze de poartă finalizate cu șut pe cadrul porții, iar în final vom alege selecția „sub 8,5 șuturi pe poartă în meci”.

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul CFR Cluj – Farul cu următoarele selecții: „X2”, „Total goluri: sub 2,5” și „Total șuturi pe poartă – sub 8,5 șuturi”