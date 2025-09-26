Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 27 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru Petrolul – Rapid

Cu pontul zilei de sâmbătă, 27 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6.50 la meciul Petrolul - Rapid.
FANATIK
26.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de sâmbătă, 27 septembrie, aduce un câștig interesant. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Lucrurile încep să se așeze în noua ediție a SuperLigii, iar pontul zilei de sâmbătă, 27 septembrie, vine de la partida Petrolul Ploiești – Rapid, din etapa a 11-a. Este un derby de tradiție al fotbalului românesc, dar care vine într-un moment dificil pentru ambele echipe, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 6.50.

Pontul zilei de sâmbătă, 27 septembrie. Cotă de 6.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Petrolul – Rapid

Duelul dintre Petrolul Ploiești și Rapid se joacă în etapa a 11-a din SuperLiga și este programat de la ora 20:30. Se anunță o atmosferă de zile mari pe stadionul Ilie Oană la Primvs Derby, mai ales că galeria giuleștenilor va fi condusă după mult timp de liderul ”Bocciu”.

Ajunși la 7 meciuri fără victorie și cu spectrul retrogradării deasupra capului, oficialii Petrolului au decis demiterea lui Liviu Ciobotariu și instalarea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică, în speranța că acesta va reuși să redreseze corabia.

Rapid a pierdut runda precedentă prima partidă din acest sezon, dar mai mult decât înfrângerea propriu-zisă atmosfera s-a deteriorat după scandalul iscat între suporteri și căpitanul Alex Dobre, iar acest lucru ar putea conta foarte mult.

Presiune maximă la Ploiești

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 6.50. Miza întâlnirii este una foarte mare și ar putea să apese greu pe umerii jucătorilor și atunci am ales să jucăm variantele ”total cornere Rapid: sub 6.5” și ”total cornere: sub 10.5”.

Ținând cont că ambele formații au nevoie de punctele puse în joc, este de așteptat ca jocul să fie orientat către ofensivă încă din start, dar rămâne de văzut câte realizări vor exista. În acest caz am zis să mizăm pe ”total goluri: peste 1.5” și ”total goluri a doua repriză: sub 1.5”.

Presiunea mai mare este pe ”lupii galbeni” care se află pe loc de baraj, dar pot coborî și mai mult în subsolul clasamentului și de aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Petrolul: sub 3.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 6.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

  • 3.25 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”x solist” la meciul Petrolul Ploiești – Rapid, din etapa a 11-a a SuperLigii

