Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Farul Constanța – CFR Cluj

Cu pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Farul Constanța - CFR Cluj
FANATIK
27.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de sambata 28 februarie Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Farul Constanta CFR Cluj
Pontul zilei de sâmbătă este realizat pe baza meciului Farul Constanța - CFR Cluj. Foto Sportpictures.eu
CFR Cluj vrea să-și continuie seria de victorii și în fața Farului! Un succes al ardelenilor îi califică matematic în play-off, iar pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25.

Pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea dintre Farul Constanța și CFR Cluj

Farul Constanța – CFR Cluj este un meci important în ceea ce privește lupta la play-off. Elevii lui Daniel Pancu au reușit imposibilul și sunt aproape de calificarea matematică în play-off după nouă victorii consecutive în campionat, iar un succes contra „marinarilor” ar însemna asigurarea unui loc în primele șase.

Suntem de părere că CFR Cluj se va mobiliza foarte bine și va domina partida de la Ovidiu, așa că vom deschide Bet Builderul cu selecția „ 2 solist”. De asemenea, vom miza pe faptul că „feroviarii” nu se vor mulțumi cu o singură reușită, mai ales că Farul este o echipă care poate înscrie oricând, așa că vom alege să pariem și pe selecția „Peste 1,5 goluri CFR Cluj”.

Îl va ajuta Denis Alibec pe Gigi Becali în lupta pentru play-off?

Denis Alibec a fost lăsat să plece de la FCSB, cu gândul că poate ajuta indirect echipa lui Gigi Becali pentru a se califica în play-off. Prestațiile sale pentru Farul au fost criticate de patronul lui FCSB, iar Alibec nu a ezitat să îi răspundă.

Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Atacantul a explicat că nu joacă pentru Gigi Becali, ci pentru Farul. Cu toate acestea, Alibec este genul de jucător care încearcă să rezolve meciuri de unul singur atunci când jocul echipei nu merge și încearcă adesea șuturi din diferite poziții. Vom miza pe „peste 0,5 șuturi de poartă Denis Alibec”, dar și pe faptul că „CFR Cluj va trimite „peste 4,5 șuturi pe poartă în meci”.

Digisport.ro
"O mizerie!" Cristi Munteanu a intrat în direct și nu a iertat, după umilința de la Cluj

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.25 de la SUPERBET pentru meciul Farul Constanța – CFR Cluj conține următoarele pariuri:

  •  2 solist – cotă 2.22
  • Total goluri CFR Cluj: peste 1,5 – cotă 2.17
  • Total șuturi pe poartă Denis Alibec: peste 0,5 – cotă 1,36
  • Total șuturi pe poartă CFR Cluj: peste 4,5 – cotă 1,78
