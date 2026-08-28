Pontul zilei de sâmbătă, 29 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet de la Corvinul – Dinamo

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Sâmbătă, 29 august, etapa 7 de SuperLiga propune un duel interesant între revelația startului de sezon și liderul clasamentului, prilej pentru un Bet Builder la Superbet pentru pontul zilei. Trei pronosticuri combinate la Corvinul – Dinamo, pentru o cotă totală de 3,75.

Pontul zilei de sâmbătă, 29 august 2026: Bet Builder la Corvinul – Dinamo

Corvinul – Dinamo ar trebui să fie, la prima vedere cel puțin, un duel dezechilibrat. O nou promovată care nici măcar nu-și poate juca meciurile de „acasă” în propriul oraș primește vizita formației care a terminat sezonul trecut pe patru și acum e lider. Și cu toate acestea, partida de la Arad, căci acolo se va juca, se poate dovedi complicată pentru „câini”.

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Ca gazdă, Corvinul a făcut 7 puncte din 9 posibile, obținând două victorii clare, 3-0 cu Csikszereda și CFR Cluj, plus o remiză 1-1 cu Sepsi. Hunedorenii își creează des ocazii de a marca și pot pune în pericol orice defensivă. Dinamo a primit gol la Oțelul, la Petrolul, o poate face și la Arad. De aceea, prima selecție pentru Bet Builder-ul de sâmbătă, 29 august, este „ambele marchează”, pronostic de cotă 1,83 la Superbet, în mod normal.

Goluri de ambele părți, dar nu prea multe

Chiar dacă așteptăm goluri de ambele părți, nu ne așteptăm la un festival de reușite. Am „impus” o limită de patru. În primele 6 etape, în toată SuperLiga, doar patru partide au depășit acest prag. Niciunul de-al Corvinului și doar unul pentru „câini”, acel 5-1 cu Universitatea Craiova. Dar acolo au fost și niște… condiții speciale, să le spunem. Oltenii erau cu gândul la meciurile europene, au folosit mai multe rezerve, au luat „roșu” din prima repriză. Revenind la Corvinul – Dinamo, a doua selecție de la acest meci este „sub 4,5 goluri”, pronostic de cotă doar 1,10 în ofertă. Dar combinat cu GG, crește cota Bet Builderului considerabil.

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Scoțianul să nu se zgârcească la șuturi

Ultima opțiune aleasă pentru acest meci se leagă de scoțianul lui Dinamo, , acel , când a marcat ambele goluri ale echipei sale, winger-ul este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din atacul lui Dinamo. Are trei goluri și patru pase decisive în primele șase runde. E și executant de faze fixe de multe ori. Iar până acum, de la startul sezonului, a înregistrat 3,4 șuturi pe meci. Sperăm să-și respecte această medie și să producă minimum trei șuturi spre poarta Corvinului. Nici nu trebuie să fie pe poartă, ci doar spre ea. Iar cota Superbet pentru acest pronostic e 1,90 în ofertă. Și are un aport important și la cota totală pentru pontul zilei.

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Pontul zilei de sâmbătă, 29 august 2026: cotă 3,75 la Corvinul – Dinamo

Recapitulând, avem trei selecții la Corvinul – Dinamo, combinate pentru un Bet Builder de cotă totală 3,75. Alegerile sunt „ambele marchează”, „sub 4,5 goluri” și „peste 2,5 șuturi Danny Armstrong”. Să fie verde!