Pontul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.00 la Dinamo – Oțelul

O nouă etapă din SuperLiga începe vineri. Sâmbătă avem parte de un meci extrem de interesant între Dinamo și Oțelul. Pontul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, de la Superbet se concentrează fix pe această partidă.

Pontul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, din SuperLiga

Ziua de sâmbătă, 29 noiembrie, aduce meciul Dinamo – Oțelul. Ambele echipe sunt dornice de victorie, mai ales după ce atât bucureștenii cât și moldovenii au remizat în runda precedentă.

Oțelul a făcut 2-2 acasă cu Farul. Cum partida se joacă la București, vom miza pe varianta „1X".

Un alt aspect important este faptul că ambele formații au marcat goluri în această ediție de campionat, aproape în fiecare meci. Din acest motiv, vom lua în considerare și varianta „ambele echipe marchează: Da”.

Duel încins între Dinamo și Oțelul. Ce variante mai pot fi luate în considerare pentru pontul zilei

Meciul se anunță unul extrem de strâns și tactic. Dinamo va încerca să profite la maxim de terenul propriu și de sprijinul suporterilor. Vom selecta, de asemenea, și varianta „peste 1.5 goluri”.

Sigur, cele două echipe vor avea și momente în care se vor închide, în special pe final de meci și mai ales dacă tabela de marcaj le indică un scor favorabil. Tocmai de aceea, sunt șase mari ca numărul loviturilor de la colț să fie unul crescut. Vom miza și pe varianta „peste 7.5 cornere”.

În concluzie, pentru pontul zilei de sâmbătă în Superliga, combinăm patru selecții pe partida Dinamo – Oțelul. Așadar, vom alege variantele „1X”, „ambele echipe marchează: Da”, „peste 1.5 goluri” și „peste 7.5 cornere”, care totalizează o cotă finală finală de 3.00. Numai bună pentru un câștig considerabil dacă alegem să mizăm 100 de lei.