Pontul zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026. Bet Builder de cotă 3,00 la Superbet de la Croația – Anglia

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Etapa a 3-a din UEFA Nations League aduce o serie de partide extrem de interesante, între echipe de prim-plan ale continentului. Sâmbătă, 3 octombrie, la Rijeka, se joacă un atractiv Croația – Anglia. De la acest duel am ales, pe un Bet Builder, o serie de pariuri cu mari șanse de reușită, care ne pot aduce o cotă de 3,00 la SUPERBET.

Pontul zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026. Mizăm pe un meci deschis Croația – Anglia

Sâmbătă, de la ora 19:00, pe Stadionul HNK din Rijeka, Croația și Anglia se întâlnesc într-o reeditare a meciului din grupele Campionatului Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. Am avut, în vară, pe 17 iunie, un meci de gală pe AT&T Stadium din Texas. Englezii au condus mereu, iar croații au revenit aproape constant.

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La pauză s-a intrat cu 2-2 și se părea că totul e posibil în al doilea „mitan”. și au marcat de două ori. S-a terminat 4-2 pentru elevii lui Thomas Tuchel. Pentru meciul de sâmbătă, 3 octombrie, mizăm din nou pe un meci deschis. Anticipăm că vom avea peste 2,5 goluri în meci și că vor marca ambele echipe (GG). Cotele de la SUPERBET sunt de 1,67 și 1,63.

În meciurile jucate acasă, Croația a marcat mereu: 12 meciuri cu gol marcat din ultimele 13 dispute. De cealaltă parte, Anglia are aproape 20 de partide disputate departe de „casă” în care a înscris. Dacă ne uităm la „directele” dintre Croația și Anglia, în ultimele 5 dispute s-au marcat 16 goluri.

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Ofensivele celor două naționale, așteptate să fie la datorie

Un meci cu multe goluri aduce automat și multe faze de poartă. La meciul de la Cupa Mondială, englezii au tras de 11 ori pe poarta croaților, într-un veritabil festival ofensiv. De această dată avem nevoie, în meci, de peste 7,5 șuturi cadrate pentru o cotă de 1,37 pe care o oferă cei de la SUPERBET.

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pe care l-a realizat la Croația – Anglia se referă la cornerele din partidă. Vedem un duel în care vor fi minim 8 lovituri de la colțul terenului. Cota la SUPERBET pentru acest pariu este de 1,46. În meciul de la Mondiale au fost 10 astfel de faze fixe în partidă.

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Cum arată cele Pontul zilei de sâmbătă, 3 octombrie, de la Croația – Anglia:

Peste 2,5 goluri – cotă 1,67

Ambele marchează (GG) – cotă 1,63

Peste 7,5 șuturi pe poartă – cotă 1,37

Peste 7,5 cornere în meci – cotă 1,46

Cotă finală: 3,00