Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 30 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru Dinamo – Hermannstadt

Cu pontul zilei de sâmbătă, 30 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.00 la meciul Dinamo - Hermannstadt
FANATIK
29.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 30 august din SuperLiga Bet Builder de cota 500 la Superbet pentru Dinamo Hermannstadt
Pontul zilei de sâmbătă este realizat pe baza meciului dintre Dinamo și Hermannstadt. Foto: sportpictures.eu

Dinamo – Hermannstadt reprezintă un meci între două echipe bune ale SuperLigii României, deși sibienii nu au început acest sezon foarte bine. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.00 la această partidă.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de sâmbătă, 30 august. Cotă de 5.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Dinamo – Hermannstadt

Dinamo ar putea bifa a 5-a partidă consecutivă fără înfrângere dacă va face un meci bun împotriva Sibiului lui Marius Măldărășanu. Deși jocul lasă în multe momente de dorit, „câinii roșii” reușesc să adune puncte valoroase în clasament.

De partea cealaltă, FC Hermannstadt a început slab acest sezon, însă în ultimele două partide a izbutit să pună patru puncte în clasament împotriva Farului și a Petrolului. Suntem de părere că echipa lui Zeljko Kopic va bifa un rezultat mare, mai ales că va juca în fața propriilor fani.

ADVERTISEMENT

Vom deschide Bet Builder-ul dintre Dinamo și Hermannstadt cu selecția „1 solist”, însă mizăm pe un meci destul de închis, de aceea vom paria că nu se vor înscrie mai mult de 3 goluri: „Sub 3,5 goluri”

Alex Musi iese la rampă!

Alex Musi nu a mai ieșit atât de mult în evidență în jocul lui Dinamo după victoria cu FCSB, însă credem că tânărul atacant își va dori din tot sufletul să își ajute noua echipă. În continuare vom miza pe „Peste 0.5 șuturi pe poartă Alexandru Musi”.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Pentru a completa pariul, vom alege și o selecție pe cornere, unde vom alege „Peste 7.5 cornere în meci”, faze fixe de unde ar putea veni și golul în această partidă.

ADVERTISEMENT
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu...
Digisport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 30 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.00, pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Dinamo – Hermannstadt cu următoarele selecții: „1 solist”, „Sub 3,5 goluri în meci”, „Șuturi pe poartă: Alex Musi – peste 0.5” și „Peste 7.5 cornere în meci”.

  • 3.40 este cota pentru „Cătălin Cîrjan înscrie” în Dinamo – Hermannstadt

Super Gigi, cotă 70,00 pe etapa 8 din SuperLiga! Ce pronostic a dat...
Fanatik
Super Gigi, cotă 70,00 pe etapa 8 din SuperLiga! Ce pronostic a dat la derby-ul CFR Cluj – FCSB
Pontul zilei de vineri, 29 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.00...
Fanatik
Pontul zilei de vineri, 29 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru Rapid – UTA
Biletul zilei la pariuri, vineri, 29 august 2025. Câștig de peste 500 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 29 august 2025. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de...
iamsport.ro
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de la stat, făceam și eu acte caritabile! E o pildă biblică, din ce furi, e bine să dai, altfel ți se ia!'
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele...
Observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!