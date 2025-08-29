Pontul zilei de sâmbătă, 30 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru Dinamo – Hermannstadt

Dinamo – Hermannstadt reprezintă un meci între două echipe bune ale SuperLigii României, deși sibienii nu au început acest sezon foarte bine. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.00 la această partidă.
Dinamo ar putea bifa a 5-a partidă consecutivă fără înfrângere dacă va face un meci bun împotriva Sibiului lui Marius Măldărășanu. Deși jocul lasă în multe momente de dorit, „câinii roșii” reușesc să adune puncte valoroase în clasament.
De partea cealaltă, FC Hermannstadt a început slab acest sezon, însă în ultimele două partide a izbutit să pună patru puncte în clasament împotriva Farului și a Petrolului. Suntem de părere că echipa lui Zeljko Kopic va bifa un rezultat mare, mai ales că va juca în fața propriilor fani.
Vom deschide Bet Builder-ul dintre Dinamo și Hermannstadt cu selecția „1 solist”, însă mizăm pe un meci destul de închis, de aceea vom paria că nu se vor înscrie mai mult de 3 goluri: „Sub 3,5 goluri”
Alex Musi nu a mai ieșit atât de mult în evidență în jocul lui Dinamo după victoria cu FCSB, însă credem că tânărul atacant își va dori din tot sufletul să își ajute noua echipă. În continuare vom miza pe „Peste 0.5 șuturi pe poartă Alexandru Musi”.
Pentru a completa pariul, vom alege și o selecție pe cornere, unde vom alege „Peste 7.5 cornere în meci”, faze fixe de unde ar putea veni și golul în această partidă.
În concluzie, pontul zilei de sâmbătă, 30 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.00, pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Dinamo – Hermannstadt cu următoarele selecții: „1 solist”, „Sub 3,5 goluri în meci”, „Șuturi pe poartă: Alex Musi – peste 0.5” și „Peste 7.5 cornere în meci”.