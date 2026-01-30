Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 31 ianuarie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Rapid – U Cluj

Ziua de sâmbătă ne aduce un meci tare în SuperLiga, între Rapid București și Universitatea Cluj, iar cu pontul zilei de la Superbet putem da o adevărată lovitură.
FANATIK
30.01.2026 | 23:15
Pontul zilei de sambata 31 ianuarie Bet Builder de cota 600 la Superbet pentru Rapid U Cluj
Mizăm pe 3 pariuri la meciul dintre Rapid și U Cluj
Sezonul regulat din SuperLiga se apropie de final, iar meciurile sunt din ce în ce mai strânse și noi căutăm să profităm de asta. Cu pontul zilei de la Superbet ne propunem un bilet verde prin mai multe evenimente din Rapid – U Cluj.

Olimpiu Moruțan, impact instant în Giulești?

Transferul-vedetă al celor de la Rapid, Olimpiu Moruțan, ar urma să joace primul său meci în Giulești, iar după debutul de la partida cu UTA, așteptările sunt mari din partea suporterilor, care vor să-l vadă la joc și în duelul cu Universitatea Cluj. Crescut la juniorii echipei ardelene, noul jucător al Rapidului e obișnuit să caute golul, drept dovadă a fost aproape să marcheze și în partida de la Arad.

Acum, la confruntarea cu U Cluj, noi spunem că bucureștenii vor avea nevoie de toată inspirația lui Olimpiu Moruțan și vor miza pe calitatea lui. Astfel, pentru pontul zilei începem cu o recomandare ce poate părea simplă. Olimpiu Moruțan are un șut pe poartă în meciul dintre Rapid și U Cluj la o cotă de 1,60 oferită de Superbet.

Se anunță spectacol în duelul dintre Rapid și Universitatea Cluj

În ultimii ani, duelurile dintre Rapid și Universitatea Cluj, din Giulești, au fost mai mereu spectaculoase și au adus multe faze de poartă. Acum, chiar dacă miza este mare, ne așteptăm tot la un meci deschis, în care să existe ocazii de gol la ambele porți.

Giuleștenii au un moral bun, după victoria cu UTA, 2-1, din deplasare, în timp ce trupa lui Cristiano Bergodi a învins și ea, pe teren propriu, 1-0, pe Unirea Slobozia. Așadar, noi mizăm pe minim 3 goluri înscrise în meci la duelul dintre Rapid și Universitatea Cluj pentru o cotă de 2,12 oferită de Superbet.

Cum se va termina meciul din Giulești?

Cert este că în partida din Giulești o să avem două echipe care în sezonul trecut au fost în play-off, iar șansele sunt destul de bune ca și în acest an să se claseze ambele între primele 6 la finalul sezonului regulat. Astfel, noi mizăm în bet builder pe pronosticul pauză sau final egal, care este la o cotă de 1,72 oferită de Superbet.

Așadar, cele 3 pronosticuri ne aduc o cotă totală de 6,00 și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 600 de lei la Superbet.

  • Moruțan minim un șut pe poartă – cotă 1,60 oferită de Superbet.
  • Minim 3 goluri în meci – cotă 2,12 oferită de Superbet.
  • Pauză sau final egal – cotă 1,72 oferită de Superbet.
