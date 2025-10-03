Pontul zilei de sâmbătă, 4 octombrie din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Rapid – Farul

Ziua de sâmbătă propune trei meciuri din Superliga României, iar cel mai așteptat dintre ele este cel din Giulești, dintre Rapid și Farul, care se va disputa începând cu ora 20:30. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 6.00.

Pontul zilei de sâmbătă, 4 octombrie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Rapid – Farul

și s-a apropiat la doar 2 puncte de liderul Universitatea Craiova, care a obținut doar o remiză în meciul disputat pe teren propriu contra lui Dinamo. Pentru gruparea din Bănie urmează un nou duel complicat, contra lui FCSB, așadar giuleștenii au șansa de a încheia runda cu numărul 12 pe primul loc.

Pentru ca acest lucru să se întâmple însă, Rapid are nevoie de un succes în meciul din Giulești contra Farului, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30. Gruparea antrenată de Ianis Zicu nu traversează cel mai bun moment, având doar două puncte strânse în ultimele trei runde.

După 0-2 cu Universitatea Craiova, gruparea de la malul mării a înregistrat două remize, 1-1 cu Dinamo și 1-1 cu Unirea Slobozia. În acest context, ne așteptăm ca Rapid să obțină un nou succes, iar prima variantă pe care o vom juca este „1 solist”.

Alexandru Dobre, pregătit pentru duelul cu Farul

Alexandru Dobre a fost lăsat pe bancă de Costel Gâlcă pentru meciul cu Petrolul, după , însă acesta este în continuare golgheterul Rapidului în Superligă, cu 5 reușite. Așadar, am ales să jucăm varianta „Șuturi pe poartă Alexandru Dobre: peste 0.5”.

Cu mici excepții, partidele celor două formații din acest sezon nu au fost extrem de spectaculoase, în marea majoritate dintre ele marcându-se cel mult două goluri. Ne așteptăm ca acest trend să continue și la meciul direct, așadar vom miza pe pronosticul „Total goluri: sub 2.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 6.00 cu care puteți da lovitura la SUPERBET.

