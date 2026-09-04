ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga vine cu meciul cel mai așteptat din fotbalul românesc, Dinamo – FCSB, și am pregătit un Bet Builder de cotă 3,40 la SUPERBET pentru pontul zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026.

Pontul zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026, din SuperLiga. Goluri în Derby de România

Se spune că nu există favorite în derby-uri. Că nu contează nici forma de moment. Nici valoarea lotului. Că este un cu totul și cu totul altfel de meci. Și, de cele mai multe ori, așa este! Ceea ce face misiunea pariorilor cu atât mai grea. Nu ne hazardăm să propunem vreo câștigătoare în . Dar suntem convinși că vor fi goluri. Derby de România a fost un duel de GG3+ în cinci din ultimele șase episoade. Chiar și așa, renunțăm la „3+” și mizăm doar pe „ambele marchează” în acest de pe Stadionul Arcul de Triumf, de sâmbătă, 5 septembrie, ora 20:30. „GG”-ul, dacă nu ar fi în Bet Builderul pentru pontul zilei, are cotă 1,70 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Faulturi multe în Dinamo – FCSB

Dacă spuneam că nu , în schimb există nerv, agresivitate și tensiune. Iar asta se traduce, de obicei, în faulturi și cartonașe. Privind aceleași ultime șase confruntări dintre Dinamo și FCSB, vom observa o medie de exact 30 de faulturi pe meci. Unul singur dintre acestea a fost mai „blând”, cu doar 26 de astfel de abateri din partea fotbaliștilor celor două formații. De aceea, „peste 27,5 faulturi” pare a fi o alegere corectă. Iar cota individuală pentru pronosticul ales este de 1,60 la Superbet.

Capitolul la care Dinamo și FCSB sunt egale

În ultimele 5 etape jucate în SuperLiga există un capitol la care cele două mari rivale, Dinamo și FCSB sunt la egalitate: media de cornere pe meci. Ambele au 5,2. Puțin probabil ca această medie să și-o păstreze și în Derby de România, dar este un indicator că putem avea parte de multe lovituri de la colț. Într-adevăr, este genul de statistică dependentă de ce arată tabela. Pentru că dacă vom avea parte de o deschidere rapidă de scor, sunt șanse mari ca echipa condusă să se arunce spre careul advers. Oricum, este genul de duel în care fazele fixe pot fi cruciale. Și mizăm că vom avea „peste 7,5 cornere” (cotă 1,34 la Superbet).

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de sâmbătă, 5 septembrie, are cotă 3,40

La o scurtă recapitulare, pentru sâmbătă, 5 septembrie, am ales Dinamo – FCSB pentru pontul zilei. Și avem o cotă de 3,40 prin Bet Builder de la Super din:

ADVERTISEMENT