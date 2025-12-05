Pontul zilei de sâmbătă, 6 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75 la FCSB – Dinamo

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, are parte de cel mai intens și important meci, între FCSB și Dinamo, care se vor întâlni în confruntarea programată pe Arena Națională.

Tensiune mare înainte de meciul dintre FCSB și Dinamo

În tur, partida dintre cele două s-a terminat cu victoria câinilor, 4-3, iar acum campioana României caută revanșa. Fiind în postura de echipă gazdă, aceștia vor fi nevoiți să fie agresivi, poate mai mult decât de obicei, mai ales că vorbim de un derby. Zeljko Kopic a fost mereu sincer și a declarat că vrea ca jucătorii săi să fie conectați la meci și să bage piciorul tare la minge.

Cel mai probabil, peste 30.000 de spectatori vor fi pe Arena Națională, dintre care 8000 de susținători ai lui Dinamo. Acest aspect va contribui la ceea ce se va întâmpla pe gazon, acolo unde bătălia va fi aprigă pentru fiecare balon. Astfel, noi pornim biletul nostru bet builder de la Superbet cu o miză pe minim 6 cartonașe galbene în meci, la o cotă de 1.60.

Cornere multe în FCSB – Dinamo pentru o cotă de 1.85

Spectacolul va fi asigurat și de calitatea pe care o au . Partida din startul sezonului a fost una de excepție, cu faze la ambele porți și foarte multe goluri. S-a trecut rapid peste faza de construcție și mingea a ajuns cu ușurință în careurile celor două formații sau în preajma acestora, iar de acolo a rezultat și dramatismul de care am avut parte.

Acum, noi credem că meciul va fi mai strâns, însă de asemenea cu multe faze fixe, mai ales că în fotbalul modern se mizează din ce în ce mai mult pe acest aspect. Vedem cum în Premier League se antrenează special această porțiune de partide. Astfel, noi mizăm pe minim 10 cornere în meciul dintre FCSB și Dinamo în bet builderul nostru, pentru o cotă de 1.85 oferită de Superbet.

Cine se va remarca în derby? Florin Tănase, omul numărul 1 pentru FCSB

Florin Tănase și-a făcut un obicei din a evolua foarte bine contra marii rivale și cel mai probabil va fi nevoie ca el să fie la un nivel ridicat și acum. Căpitanul trupei roș-albastre a dat un hat-trick în tur, iar apetitul său pentru gol rămâne ridicat. Noi mizăm pe minim 1 șut pe poartă dat de Florin Tănase în bet builderul nostru, pentru o cotă de 1.69 oferită de Superbet.

De cealaltă parte, de la Dinamo o formă bună a arătat Karamoko, cel care este și golgheterul echipei. Atacantul francez caută des poarta, iar datorită acestui lucru mizăm pe minim 1 șut pe poartă cu FCSB, pentru o cotă de 1.49 oferită de Superbet.

Bet builderul nostru este complet și cele 4 selecții de la meciul dintre FCSB și Dinamo ne aduc o cotă totală de 5.75, iar cu o miză de 100 de lei putem să câștigăm 575 de lei la Superbet.