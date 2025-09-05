Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 6 septembrie. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet pentru Austria – Cipru

Cu pontul zilei de sâmbătă, 6 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,75 la meciul Austria - Cipru
FANATIK
05.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 6 septembrie Bet Builder de cota 375 la Superbet pentru Austria Cipru
Avem parte de un nou weekend cu meciuri extrem de interesante în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, iar pentru pontul zilei de sâmbătă, 6 septembrie, am pregătit un bet builder pentru duelul dintre Austria și Cipru, adversarele României din grupă.

E bătaie mare pentru primul loc în grupa României, iar Austria e una dintre marile favorite. Naționala lui Rangnick a început bine campania și vrea un nou rezultat pozitiv în duelul de pe teren propriu cu Cipru, națională pe care și România o va întâlni câteva zile mai târziu.

E clar, Austria pleacă cu prima șansă, însă noi nu vom miza pe un pariu solist, întrucât cota e una destul de mică. În schimb, ne orientăm pe numărul de goluri. Gazdele au forță ofensivă și credem că pot face spectacol. La Superbet avem cota 1,57 pentru selecția „Total goluri Austria peste 2,5”.

Austria promite spectacol în meciul cu Cipru

În plus, Austria are un lot foarte bun, cu jucători arhicunoscuți, care evoluează în campionate tari din Europa, iar Marko Arnautovic e unul dintre marii favoriți să facă show. Atacantul are cota 1,75 la Superbet să marcheze minimum un gol în duelul cu Cipru.

Ne așteptăm la un meci dur, cu multe intrări la limită, întrucât se întâlnesc două echipe agresive. Din acest motiv, ne orientăm și pe numărul de avertismente, iar la Superbet selecția „Total cartonașe peste 3,5” are o cotă foarte bună, de 1,78.

Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru Austria – Cipru mizează pe „Total goluri Austria peste 2,5”, „Arnautovic marchează” și „Total cartonașe peste 3,5”, o combinație ce aduce o cotă finală de 3,75, ținând cont de ofensiva gazdelor și de stilul agresiv al ambelor echipe.

