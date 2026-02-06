ADVERTISEMENT

Sâmbătă seara este meci mare în Cluj-Napoca. CFR Cluj primește vizita rivalilor de la U Cluj, pe Cluj Arena. Partida este extrem de importantă în lupta pentru calificarea în play-off-ul SuperLigii, iar noi am construit, cu ajutorul Superbet, un bet builder interesant.

Pontul zilei de sâmbătă, 7 februarie. Bet Builder de cotă 2,94 la Superbet pentru CFR – U Cluj

Meciul are o însemnătate uriașă. În cazul în care CFR Cluj ar pierde, și-ar periclita serios șansele la calificarea în play-off. U Cluj stă ceva mai bine în clasament, însă nici studenții nu își permit să plece fără nici măcar un punct.

iar noi ne așteptăm la un meci extrem de tactic. Jucătorii celor două echipe vor intra montați pe teren, însă, mai mult ca sigur, antrenorii le vor transmite să nu își asume prea multe riscuri, întrucât play-off-ul este în joc. Mizăm pe un duel fără prea multe reușite, iar la Superbet cota pentru pariul sub 2,5 goluri este de 1,57.

. CFR Cluj a ajuns la șase victorii consecutive în SuperLiga României, însă, în continuare, echipa din Gruia este în afara locurilor care garantează prezența în play-off.

CFR vrea un nou succes în Superliga

Și U Cluj a impresionat în ultima perioadă, însă CFR joacă derby-ul Ardealului pe teren propriu. Evităm totuși un pariu solist, întrucât ne așteaptă o partidă echilibrată, dar mizăm pe selecția șansă dublă 1X, cu o cotă de 1,25 la Superbet.

Nu în ultimul rând, ne mutăm atenția și asupra formei jucătorilor. Andrei Cordea este pe val la CFR Cluj. Fostul jucător de la FCSB înscrie pe bandă rulantă și credem că o va face și cu U Cluj. La Superbet are cota 1,50 să expedieze cel puțin un șut pe poartă.

În concluzie, pontul zilei de sâmbătă de la Superbet ne propune o cotă totală de aproximativ 2,94 pentru un Bet Builder la derby-ul CFR Cluj – U Cluj, construit pe următoarele selecții:

Total goluri: sub 2,5 – cotă 1,57

Șansă dublă CFR Cluj: 1X – cotă 1,25

Andrei Cordea șut pe poartă – cotă 1,50