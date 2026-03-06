Pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru FCSB – U Cluj

SuperLiga se pregătește de ultima etapă a sezonului regulat, iar FCSB se duelează cu U Cluj în runda 30 de campionat. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.75.
Duelul dintre FCSB și U Cluj, programat de la ora 20:00, este extrem de important pentru stabilirea ierarhiei finale. Dacă campioana en-titre nu mai poate ajunge în play-off, ardelenii vor facă rocada cu Dinamo în clasament.
Cu două victorii consecutive la scor, FCSB trebuie să fie extrem de atentă. Elevii pregătiți de Cristiano Bergodi au o formă de invidiat și vin la București pentru a obține un punct sau puncte.
Pentru Bet Builder-ul de la partida FCSB – U Cluj am ales trei pronosticuri rezonabile. Ambele formații au arătat o apetență pentru jocul ofensiv. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 2.5” și „Daniel Bîrligea: peste 1,5 șuturi pe poartă”.
Chiar dacă este un duel pentru doar 1,5 puncte, atâtea câte vor rămâne după înjumătățire, este de așteptat ca cele două echipe să ofere un spectacol plăcut. În aceste condiții am ales pronosticul ”total cornere: peste 8.5”.
Prin cele prezentate, meciul dintre cele două formații se anunță a fi unul de care pe care, cu goluri multe și ocazii de poartă. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru duelul FCSB – U Cluj conține următoarele pariuri: