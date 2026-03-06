Pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru FCSB – U Cluj

ADVERTISEMENT

SuperLiga se pregătește de ultima etapă a sezonului regulat, iar FCSB se duelează cu U Cluj în runda 30 de campionat. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de sâmbătă, 7 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.75.

Pontul zilei de sâmbătă, 7 martie. Cotă de 4.75 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FCSB – U Cluj

Duelul dintre FCSB și U Cluj, programat de la ora 20:00, este extrem de important pentru stabilirea ierarhiei finale. Dacă campioana en-titre nu mai poate ajunge în play-off, ardelenii vor facă rocada cu Dinamo în clasament.

ADVERTISEMENT

Cu două victorii consecutive la scor, . Elevii pregătiți de și vin la București pentru a obține un punct sau puncte.

Meci de care pe care pe Arena Națională

Pentru Bet Builder-ul de la partida FCSB – U Cluj am ales trei pronosticuri rezonabile. Ambele formații au arătat o apetență pentru jocul ofensiv. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”total goluri: peste 2.5” și „Daniel Bîrligea: peste 1,5 șuturi pe poartă”.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă este un duel pentru doar 1,5 puncte, atâtea câte vor rămâne după înjumătățire, este de așteptat ca cele două echipe să ofere un spectacol plăcut. În aceste condiții am ales pronosticul ”total cornere: peste 8.5”.

ADVERTISEMENT

Prin cele prezentate, meciul dintre cele două formații se anunță a fi unul de care pe care, cu goluri multe și ocazii de poartă. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.75 de la SUPERBET pentru duelul FCSB – U Cluj conține următoarele pariuri: