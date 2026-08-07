Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,50 la Superbet de la Dinamo – FC Voluntari

Cu pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, care vine din SuperLiga, căutăm o cotă excelentă. Cum ne putem tripla investiția cu un Bet Builder la Superbet de la Dinamo - FC Voluntari.
Adrian Baciu
07.08.2026 | 21:50
Pontul zilei de sambata 8 august 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 350 la Superbet de la Dinamo FC Voluntari
Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, din SuperLiga: Bet Builder de la Dinamo - FC Voluntari. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, se bazează pe cel mai important meci al zilei din SuperLiga. De la ora 21:30, pe Arcul de Triumf din Capitală, Dinamo primește vizita celor de la FC Voluntari. Se anunță un meci interesant. De la el am „cules”, la SUPERBET, o cotă de 3,50 cu un pariu de tip Bet Builder.

Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe Dinamo în duelul cu FC Voluntari

Dinamo este într-o revenire vizibilă de formă după ce a debutat cu stângul în noua ediție de campionat, pierzând la Ploiești cu Petrolul, scor 0-1. „Câinii și-au revenit și au trecut la pas de Universitatea Craiova, scor 5-1, în etapa a 2-a. Apoi, elevii lui Nuno Campos (51 de ani) a avut deplasare grea la Galați cu Oțelul, de unde au plecat neînvinși.

ADVERTISEMENT

Urmează acum un meci al alb-roșilor cu FC Voluntari. Nou-promovata a scos o remiză cu Botoșani în prima rundă, apoi a pierdut cu 0-5 la CFR Cluj. A urmat un succes pentru trupa lui Florin Pârvu, cu UTA. La meciul de sâmbătă anticipăm o nouă victorie a lui Dinamo pe teren propriu. Și istoria ține cu acest pronostic, „câinii” impunându-se în 4 din ultimele 5 meciuri directe. Cota gazdelor, la SUPERBET, este de 1,55.

Atacurile „câinilor” ne pot aduce cote importante pe bilet

În toate meciurile din acest sezon, Dinamo a arătat o forță ofensivă de temut. În acest sens, pe pariul nostru de tip Bet Builder am mizat și pe faptul că echipa din „Ștefan cel Mare” va marcat peste 1,5 goluri (cotă 1,66) și va avea peste 16,5 șuturi către poarta formației adverse – cotă 1,76. Media lui Dinamo în acest sezon este de 17.

ADVERTISEMENT
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui...
Digi24.ro
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze

Un alt pariu interesant plasat pe acest Bet Builder este ”peste 0,5 goluri” (cotă 1,34) în prima repriză. În toate meciurile lui Dinamo din acest sezon s-a marcat după 45 de minute. Contra celor de la Petrolul Ploiești, echipa din Groapă a primit gol în minutul 38. Apoi, cu U Craiova, la pauză a fost 2-0 pentru trupa lui Campos.

ADVERTISEMENT
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține:...
Digisport.ro
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”
Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe Dinamo în duelul cu FC Voluntari
Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe Dinamo în duelul cu FC Voluntari

În deplasarea de la Galați, Dinamo a înscris încă din prima repriză. De cealaltă parte, și în meciurile celor de la FC Voluntari s-a marcat, cu excepția duelului cu UTA, mai mereu în prima repriză. Cota finală pe acest Bet Builder de la SUPERBET din meciul Dinamo – FC Voluntari este de 3,50.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, joi, 6 august 2026. Câștig de 629 lei pe...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 6 august 2026. Câștig de 629 lei pe meciuri din Europa League și Conference League
Pontul zilei de joi, 6 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 3,86 la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 6 august 2026, din SuperLiga. Cotă de 3,86 la Superbet cu meciurile din etapa 4
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 5 august. Câștig de 400 de lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 5 august. Câștig de 400 de lei cu fotbal european
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Surpriză: Ștefan Baiaram, propus la o echipă din Serie A! 'Poate să dea...
iamsport.ro
Surpriză: Ștefan Baiaram, propus la o echipă din Serie A! 'Poate să dea 5-6 milioane de euro'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!