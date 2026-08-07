Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,50 la Superbet de la Dinamo – FC Voluntari

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Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, se bazează pe cel mai important meci al zilei din SuperLiga. De la ora 21:30, pe Arcul de Triumf din Capitală, Dinamo primește vizita celor de la FC Voluntari. Se anunță un meci interesant. De la el am „cules”, la SUPERBET, o cotă de 3,50 cu un pariu de tip Bet Builder.

Pontul zilei de sâmbătă, 8 august 2026, din SuperLiga: mizăm pe Dinamo în duelul cu FC Voluntari

Dinamo este într-o revenire vizibilă de formă după ce a debutat cu stângul în noua ediție de campionat, pierzând la Ploiești cu Petrolul, scor 0-1. „Câinii și-au revenit și au trecut la pas de Universitatea Craiova, scor 5-1, în etapa a 2-a. Apoi, elevii lui Nuno Campos (51 de ani) a avut deplasare grea la Galați cu Oțelul, de unde au plecat neînvinși.

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Urmează acum un meci al alb-roșilor cu FC Voluntari. Nou-promovata a scos o remiză cu Botoșani în prima rundă, apoi a pierdut cu 0-5 la CFR Cluj. A urmat un succes pentru trupa lui Florin Pârvu, cu UTA. La meciul de sâmbătă anticipăm . Și istoria ține cu acest pronostic, „câinii” impunându-se în 4 din ultimele 5 meciuri directe. Cota gazdelor, la SUPERBET, este de 1,55.

Atacurile „câinilor” ne pot aduce cote importante pe bilet

În toate meciurile din acest sezon, Dinamo a arătat o forță ofensivă de temut. În acest sens, pe pariul nostru de tip Bet Builder am mizat și pe faptul că echipa din „Ștefan cel Mare” va marcat peste 1,5 goluri (cotă 1,66) și va avea peste 16,5 șuturi către poarta formației adverse – cotă 1,76. Media lui Dinamo în acest sezon este de 17.

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Un alt pariu interesant plasat pe acest Bet Builder este ”peste 0,5 goluri” (cotă 1,34) în prima repriză. În toate meciurile lui Dinamo din acest sezon s-a marcat după 45 de minute. Contra celor de la Petrolul Ploiești, echipa din Groapă a primit gol în minutul 38. Apoi, cu U Craiova, la pauză a fost 2-0 pentru trupa lui Campos.

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În deplasarea de la Galați, . De cealaltă parte, și în meciurile celor de la FC Voluntari s-a marcat, cu excepția duelului cu UTA, mai mereu în prima repriză. Cota finală pe acest Bet Builder de la SUPERBET din meciul Dinamo – FC Voluntari este de 3,50.