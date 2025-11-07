Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7,50 la Superbet pentru Rapid – FC Argeș

ADVERTISEMENT

SuperLiga începe returul sezonului regulat, iar Rapid vrea să țină pasul cu liderul surpriză FC Botoșani. În etapa a 16-a, echipa lui Costel Gâlcă primește vizita lui FC Argeș. La cest duel, pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 7,50.

Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie. Cotă de 7,50 cu care puteți da lovitura la duelul Rapid – FC Argeș

Meciul dintre Rapid și FC Argeș vine într-un moment foarte bun pentru ambele echipe, care au obiectiv calificarea în play-off. Rapid merge ceas în SuperLiga. După 15 etape e pe locul 2, cu 32 de puncte, la egalitate cu Doar golaverajul face ca moldovenii să fie înaintea giuleștenilor la startul primei runde din returul sezonului regulat.

De cealaltă parte, FC Argeș e pe locul 5, cu 27 de puncte. Echipa lui Bogdan Andone este una dintre surprizele acestei stagiuni având în vedere că e o nou-promovată.

Meci de foc în Giulești

Pentru Bet Builder-ul de la partida Rapid – FC Argeș am ales trei pronosticuri care par realizabile. Ambele formații sunt orientate mai degrabă spre atac și atunci am ales să mizăm pe variantele „peste 2,5 goluri” și „peste 8,5 cornere”.

Va fi un meci în care e de așteptat ca Alexandru Dobre să iasă din nou la rampă. Vedeta Rapidului are sete de goluri, mai ales după ce

În plus, Dobre e în căutarea fotoliului de lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga. Extrema dreaptă a giuleștenilor a ajuns până acum la cota 8. Alex Dobre are cu un gol mai puțin decât ocupantul primului loc, Florin Tănase. De aceea am decis să jucăm „peste 1,5 șuturi pe poartă Alexandru Dobre”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 7,50 de la SUPERBET pentru meciul Rapid – FC Argeș.