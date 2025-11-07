Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7,50 la Superbet pentru Rapid – FC Argeș

Cu pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7,50 la meciul Rapid - FC Argeș
Cristian Măciucă
07.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 8 noiembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 750 la Superbet pentru Rapid FC Arges
Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6,50 la Superbet pentru Rapid - FC Argeș. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

SuperLiga începe returul sezonului regulat, iar Rapid vrea să țină pasul cu liderul surpriză FC Botoșani. În etapa a 16-a, echipa lui Costel Gâlcă primește vizita lui FC Argeș. La cest duel, pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 7,50.

Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie. Cotă de 7,50 cu care puteți da lovitura la duelul Rapid – FC Argeș

Meciul dintre Rapid și FC Argeș vine într-un moment foarte bun pentru ambele echipe, care au obiectiv calificarea în play-off. Rapid merge ceas în SuperLiga. După 15 etape e pe locul 2, cu 32 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani. Doar golaverajul face ca moldovenii să fie înaintea giuleștenilor la startul primei runde din returul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, FC Argeș e pe locul 5, cu 27 de puncte. Echipa lui Bogdan Andone este una dintre surprizele acestei stagiuni având în vedere că e o nou-promovată.

Meci de foc în Giulești

Pentru Bet Builder-ul de la partida Rapid – FC Argeș am ales trei pronosticuri care par realizabile. Ambele formații sunt orientate mai degrabă spre atac și atunci am ales să mizăm pe variantele „peste 2,5 goluri” și „peste 8,5 cornere”.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
pontul zilei
Pontul Zilei 8 noiembrie la Rapid – FC Argeș. FOTO: Captură Superbet

Va fi un meci în care e de așteptat ca Alexandru Dobre să iasă din nou la rampă. Vedeta Rapidului are sete de goluri, mai ales după ce nu a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia & Herțegovina și San Marino.

ADVERTISEMENT
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea,...
Digisport.ro
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România

În plus, Dobre e în căutarea fotoliului de lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga. Extrema dreaptă a giuleștenilor a ajuns până acum la cota 8. Alex Dobre are cu un gol mai puțin decât ocupantul primului loc, Florin Tănase. De aceea am decis să jucăm „peste 1,5 șuturi pe poartă Alexandru Dobre”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 7,50 de la SUPERBET pentru meciul Rapid – FC Argeș.

  • 2,90 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „interval goluri: 3-4” la meciul Rapid – FC Argeș

Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 noiembrie 2025. Câștig de 503 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 noiembrie 2025. Câștig de 503 lei cu fotbal
Pontul zilei de joi, 6 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 6.35 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 6 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 6.35 de la Superbet cu meciuri din etapa 16
Biletul zilei la pariuri, joi, 6 noiembrie 2025. Câștig de 1.242 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 6 noiembrie 2025. Câștig de 1.242 de lei cu fotbal românesc în cupele europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Candidat surpriză pentru Primăria Capitalei. Fostul finanțator din fotbal și-a anunțat intrarea în...
iamsport.ro
Candidat surpriză pentru Primăria Capitalei. Fostul finanțator din fotbal și-a anunțat intrarea în cursa electorală
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!