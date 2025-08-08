Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 9 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru U Cluj – Petrolul

Cu pontul zilei de sâmbătă, 9 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul U Cluj - Petrolul Ploiești.
FANATIK
08.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de sambata 9 august din SuperLiga Bet Builder de cota 450 la Superbet pentru U Cluj Petrolul
Câștig excelent cu pontul zilei de sâmbătă, 9 august. Sursă foto: Flaviu BUBOI/SPORT PICTURES

Noua ediție a SuperLigii a prins viteză, iar pontul zilei de sâmbătă, 9 august, vine de la partida U Cluj – Petrolul Ploiești, din etapa a 5-a. Este un duel între două echipe care au avut parte de un început sub așteptări, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de sâmbătă, 9 august. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea U Cluj – Petrolul

Partida dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești se joacă în etapa a 5-a din SuperLiga și este programată de la ora 21:30. Cele două formații au ca obiectiv intrarea în play-off, dar deocamdată se află sub linia primelor 6.

După ce au debutat cu un succes categoric în fața nou promovatei Metaloglobus, ”șepcile roșii” au ajuns la cinci partide consecutive fără victorie, dintre care două au însemnat eliminarea din Conference League, însă Neluțu Sabău nu disperă.

De partea cealaltă, ”lupii galbeni” au făcut toate punctele din acest sezon în deplasare, ceea ce ar trebui să le dea încredere, însă Liviu Ciobotariu l-a pierdut pe mijlocașul Tidiane Keita, plecat la CFR Cluj.

Cu gândul la play-off

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 4.50. Va fi un duel extrem de interesant între atacul excelent al clujenilor și apărarea de fier a ploieștenilor și atunci am ales să jucăm variantele ”total cornere U Cluj: peste 3.5” și ”total cornere: sub 12.5”.

Este de așteptat ca trupa lui Neluțu Sabău să se afle la cârma jocului de la Sibiu, în timp ce petroliștii să încerce să dea marea lovitură pe contraatac. În acest caz am zis să mizăm pe ”total ofsaiduri: peste 2.5” și ”șuturi pe poartă Issouf Macalou: peste 0.5”.

pzi

În ciuda faptului că ambele formații vizează să urce între primele 6 în clasament, ne așteptăm la un meci destul de închis și de aceea am ales să jucăm ”total goluri: sub 3.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 4.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

  • 3.70 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”x solist” la meciul U Cluj – Petrolul, din etapa a 5-a a SuperLigii

