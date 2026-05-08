Pariuri sportive

Pontul zilei de sâmbătă, 9 mai. Cotă de 5.91 cu care puteți da lovitura la U Cluj – Rapid

Cu pontul zilei de sâmbătă, 9 mai, puteți obține un profit consistent la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la meciul de pe Cluj Arena dintre U Cluj și Rapid.
FANATIK
08.05.2026 | 23:15
Pontul zilei de sambata 9 mai Cota de 591 cu care puteti da lovitura la U Cluj Rapid
Play-Off SuperLiga, etapa 3: Rapid - U Cluj, live video. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Duelul dintre U Cluj și Rapid este programat sâmbătă, 9 mai, de la ora 21:00, pe Cluj Arena, în etapa a 8-a a play-off-ului. Clujenii speră acum că rivala CFR o poate încurca pe liderul Universitatea Craiova, după ce au ratat ocazia de a urca pe primul loc.

Pontul zilei de sâmbătă, 9 mai. Cotă de 5.91 cu care puteți da lovitura la U Cluj – Rapid

U Cluj a legat o serie importantă de victorii în play-off, patru consecutive în primele etape, înainte de a pierde cu 1-2 la Dinamo și 0-1 cu CFR. În etapa precedentă, ardelenii s-au impus dramatic, cu 2-1 în fața lui FC Argeș, grație unui penalty transformat în prelungiri. Argumentul-cheie în favoarea gazdelor este forma excelentă de pe teren propriu: de la remiza 1-1 cu Universitatea Craiova, pe 1 decembrie 2025, U Cluj a câștigat toate cele 11 meciuri disputate acasă, în Cupă și campionat.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Rapid traversează un moment extrem de dificil. Giuleștenii au ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie, dintre care cinci au fost înfrângeri. Seria negativă include eșecuri cu 0-1 la Craiova, 1-3 la Dinamo și 1-2 cu CFR.

Rapid, într-o formă de coșmar

Și istoricul direct este favorabil gazdelor. Ultimul succes al bucureștenilor în Superliga contra lui U Cluj datează din 23 iulie 2023, când Rapid se impunea cu 3-0 la Cluj. Cel mai recent duel din campionat, disputat în turul play-off-ului, s-a încheiat cu victoria ardelenilor, scor 2-0.

ADVERTISEMENT
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24.ro
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid

Din punct de vedere statistic, Rapid a înscris 15 goluri din faze fixe în acest sezon, dintre care opt după cornere. Totuși, Universitatea Cluj este echipa cu cele mai puține goluri încasate din momente statice, doar patru, și singura formație din Superliga care nu a primit niciun gol în urma unui corner.

ADVERTISEMENT
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu...
Digisport.ro
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani

Bet Builder-ul pentru U Cluj – Rapid conține:

• U Cluj câștigă – cotă – 2.07
• Nu marchează ambele echipe – cotă – 1.97
• Total cornere: peste 7,5 – cotă – 1.45

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 mai 2026. Câștig de 753 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 mai 2026. Câștig de 753 de lei cu fotbal
Pontul zilei de joi, 7 mai, din SuperLiga. Cotă de 10.52 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 7 mai, din SuperLiga. Cotă de 10.52 de la Superbet cu meciuri din etapa 8 a play-off-ului
Biletul zilei la pariuri, joi, 7 mai 2026. Câștig de 605 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 7 mai 2026. Câștig de 605 lei cu fotbal
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!