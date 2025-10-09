Pontul zilei de vineri, 10 octombrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Germania – Luxemburg

iar Germania nu își mai permite niciun fel de pas greșit după ce au pierdut în septembrie contra Slovaciei. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5,25.

Pontul zilei de vineri, 10 octombrie. Cotă de 5.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Germania – Luxemburg

Germania este o națională ce emite de fiecare dată pretenții la titlul de campioană, fie că e vorba de European sau Mondial, însă generația actuală nu pare una care să poată lupta cu granzi precum Franța, Spania sau Portugalia.

Deși jocul prestat nu este unul prea fericit, înfrângerea contra unei echipe precum cea a Slovaciei este în continuare una care nu-și are locul pentru nemți. În următoarea etapă, echipa lui Nagelsmann va da peste Luxemburg, națională ce a pierdut ambele partide de până acum.

Cu doar trei puncte din primele două meciuri, Germania este obligată să recupereze, iar Luxemburg nu este un adversar de care se poate împiedica, tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu pariul „Peste 3,5 goluri Germania”.

Spectacol ofensiv în Germania

Germania și Luxemburg se vor întâlni pe PreZero Arena, stadion cunoscut foarte bine de publicul român. din UEFA Europa League.

Suntem de părere că nemții vor ataca în valuri micuța națională a Luxemburgului și sperăm ca portarul Anthony Moris, cu un CV destul de impresionant în Belgia, să aibă o zi bună și să respingă cât mai multe șuturi în corner, tocmai de aceea vom miza pe „Peste 8,5 cornere pentru Germania”.

. Transferul său de la Stuttgart la Newcastle nu a atras foarte multe reacții pozitive, însă vârful a demonstrat că este un killer cu sânge rece în fața porții. În încheierea Bet Builderului vom miza pe un gol al atacantului: „Nick Woltemade marchează”.