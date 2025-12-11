Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 12 decembrie. Bet Builder de cotă 4.46 la Superbet pentru CFR Cluj – Csikszereda

Cu pontul zilei de vineri, 12 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.46 la meciul CFR Cluj – Csikszereda.
FANATIK
11.12.2025 | 23:15
S-a încheiat o nouă săptămână plină de meciuri de foc în cupele europene, dar asta înseamnă că revin duelurile tari din Superliga României. Etapa cu numărul 20 începe vineri seara, iar noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bet builder pe CFR Cluj – Csikszereda.

Ardelenii sunt obligați să câștige duelul cu nou-promovata dacă vor să mai spere la o calificare miraculoasă în playoff. Echipa pregătită de Daniel Pancu a rămas mult în urmă, însă mai sunt etape de jucat, iar în fotbal s-au mai întâmplat minuni.

Noi suntem de părere că CFR Cluj va câștiga duelul de pe Gruia cu ciucanii. Echipa antrenată de Daniel Pancu pare că practică un fotbal ceva mai bun de câteva săptămâni. La Superbet, cota pentru selecția „1 solist” este de 1,34, una destul de sigură.

În plus, credem că meciul din Gruia va fi unul destul de închis. Csikszereda nu este o echipă deloc ofensivă, iar CFR-ul cu greu va reuși să spargă blocul defensiv. Nu ne așteptăm la multe faze la poartă și, din acest motiv, mergem pe selecția „total goluri sub 2,5”, cu o cotă de 2,32.

EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Louis Munteanu vrea un nou gol pentru CFR Cluj

De asemenea, CFR Cluj are și probleme de lot. Totuși, pare un meci în care vedeta echipei, Louis Munteanu, ar putea ieși la rampă. Atacantul a înscris și în ultima etapă, în poarta Universității Craiova, și vrea cu orice preț să se facă remarcat înainte de startul perioadei de transferuri.

O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după...
Digisport.ro
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet

Louis Munteanu a intrat într-un mic conflict cu conducerea, însă a făcut un joc bun în Bănie. Noi credem că e meciul perfect pentru el să demonstreze că are valoare. Din acest motiv, credem că va fi unul dintre marcatori. Atacantul are cota 1,90 la Superbet să puncteze minim un gol.

În concluzie, pontul zilei de vineri de la Superbet ne oferă o cotă totală de 4,46 pentru un Bet Builder la meciul CFR Cluj – Csikszereda, construit pe următoarele selecții: „1 solist – CFR câștigă”, „Total goluri sub 2,5” și „Louis Munteanu marchează oricând”.

