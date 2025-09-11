Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 12 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru U Cluj – Rapid

Cu pontul zilei de vineri, 12 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul U Cluj - Rapid
FANATIK
11.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 12 septembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru U Cluj Rapid
Pontul zilei de vineri este realizat pe baza meciului dintre U Cluj și Rapid. Foto: Sportpictures.eu

SuperLiga revine cu meciuri tari după pauza competițională. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25 pentru meciul U Cluj – Rapid, din cadrul etapei a 9-a.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de vineri, 12 septembrie. Cotă de 4,25 cu care puteți da lovitura la duelul U Cluj – Rapid

SuperLiga se întoarce cu programul său normal, dar cu meciuri tari. Etapa a 9-a se deschide cu partida U Cluj – Rapid, duel care a fost disputat chiar și în play-off-ul sezonului trecut. Ardelenii s-au întărit în atac prin aducerea lui Virgiliu Postolachi, de la rivala CFR, mutarea anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Nici Rapid nu stă rău la capitolul lot. Giuleștenii au reușit să îl aducă, sub formă de împrumut, pe fundașul Leo Bolgado, tot de la CFR Cluj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Cum ambele echipe au o poftă crescută de goluri, precum și jucători capabili să marcheze, prima selecție de pe pariul de tip Bet Builder va fi „total goluri: peste 2,5”. De asemenea, suntem convinși că fiecare echipă va oferi cel puțin o replică adversarei, iar din acest motiv vom alege și varianta „ambele echipe marchează: GG, da”.

Duel cu scântei între U Cluj și Rapid

Deși nu este un derby în adevăratul sens al cuvântului, întâlnirile directe dintre U Cluj și Rapid nu au fost dintre cele mai calme posibile, atât la nivelul suporterilor, cât și la nivelul gazonului. Vom selecta deci și varianta „total cartonașe: sub 4,5”.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Reușitele, dacă nu se nasc din pur noroc, pot veni în urma unor acțiuni individuale sau în urma unor faze fixe executate perfect. De aceea, vom lua în considerare și varianta „total cornere: peste 7,5”.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Au
Digisport.ro
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota

În concluzie, pontul zilei de vineri, 12 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul U Cluj – Rapid cu următoarele selecții: „total goluri: peste 2,5”, „ambele echipe marchează: GG”, „total cartonașe: sub 4,5” și „total cornere: peste 7,5”.

  • 3.20 este cota oferită de Superbet pentru „X” în meciul U Cluj – Rapid

Pontul zilei de joi, 11 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru etapa a...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 11 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru etapa a 9-a de campionat
Biletul zilei la pariuri, joi, 11 septembrie 2025. Câștig de 306 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 11 septembrie 2025. Câștig de 306 lei cu fotbal din România
Pontul zilei de miercuri, 10 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 10 septembrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Oficialii de la Csikszereda, revoltați la adresa comisiilor FRF: 'Au avut discursul lui...
iamsport.ro
Oficialii de la Csikszereda, revoltați la adresa comisiilor FRF: 'Au avut discursul lui Vadim Tudor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!