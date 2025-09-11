Pontul zilei de vineri, 12 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru U Cluj – Rapid

SuperLiga revine cu meciuri tari după pauza competițională. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4,25 pentru meciul U Cluj – Rapid, din cadrul etapei a 9-a.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de vineri, 12 septembrie. Cotă de 4,25 cu care puteți da lovitura la duelul U Cluj – Rapid

SuperLiga se întoarce cu programul său normal, dar cu meciuri tari. Etapa a 9-a se deschide cu partida U Cluj – Rapid, duel care a fost disputat chiar și în play-off-ul sezonului trecut. Ardelenii s-au întărit în atac prin aducerea lui Virgiliu Postolachi, de la rivala CFR,

Nici Rapid nu stă rău la capitolul lot. Giuleștenii au reușit să îl aducă, sub formă de împrumut, pe fundașul Leo Bolgado, tot de la CFR Cluj,

ADVERTISEMENT

Cum ambele echipe au o poftă crescută de goluri, precum și jucători capabili să marcheze, prima selecție de pe pariul de tip Bet Builder va fi „total goluri: peste 2,5”. De asemenea, suntem convinși că fiecare echipă va oferi cel puțin o replică adversarei, iar din acest motiv vom alege și varianta „ambele echipe marchează: GG, da”.

Duel cu scântei între U Cluj și Rapid

Deși nu este un derby în adevăratul sens al cuvântului, întâlnirile directe dintre U Cluj și Rapid nu au fost dintre cele mai calme posibile, atât la nivelul suporterilor, cât și la nivelul gazonului. Vom selecta deci și varianta „total cartonașe: sub 4,5”.

ADVERTISEMENT

Reușitele, dacă nu se nasc din pur noroc, pot veni în urma unor acțiuni individuale sau în urma unor faze fixe executate perfect. De aceea, vom lua în considerare și varianta „total cornere: peste 7,5”.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de vineri, 12 septembrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul U Cluj – Rapid cu următoarele selecții: „total goluri: peste 2,5”, „ambele echipe marchează: GG”, „total cartonașe: sub 4,5” și „total cornere: peste 7,5”.